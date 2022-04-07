Великобританія може передати Україні броньовики Mastiff або Jackal, — The Times (фото)

У разі передавання автомобілів британські військові вирушать до кордонів України, щоб навчати українських бійців.

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Міністерство оборони Великобританії розробляє плани щодо передавання Україні броньовиків на кшталт Mastiff або Jackal. Про це повідомляє The Times.

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За даними джерел видання у відомстві, транспортні засоби будуть позбавлені "чутливого обладнання". Для навчання українських бійців в одну із сусідніх країн спрямують британських військових.

Також зазначається, що надалі Великобританія анонсує нову партію військової допомоги — протитанкові установки та зенітні ракети.

Що відомо про броньовик Mastiff

[ + – ] Mastiff

Mastiff — це британський варіант американського броньовика Cougar. Призначений для патрулювання. Знаходиться на озброєнні Великої Британії з 2006 року. В експлуатації перебуває приблизно 300 машин. Основні характеристики броньовика:

екіпаж — 2+4;

довжина — 5,91 метри;

ширина — 2,74 метри;

висота — 2,64 метри;

максимальна швидкість — 105 км/год.

Варто зазначити, що є дві версії Mastiff, яку з двох версій отримає Україна — невідомо.

Що відомо про броньовик Jackal

[ + – ] Jackal

Jackal — британська броньована розвідувально-дозорна машина. Основна мета — розвідка або дозор, а також вогнева підтримка в тих ситуаціях, де пріоритетна мобільність, швидкість і маневреність.

Основні характеристики БРДМ:

екіпаж — 1+4;

довжина — 5,39 метрів;

ширина — 2 метри;

висота — 1,9 метрів;

максимальна швидкість — 130 км/год.

Також існує оновлений варіант Jackal 2 з покращеннями бойової та транспортної частини.

Нагадаємо, Австралія передасть Україні БТРи Bushmaster на прохання Володимира Зеленського.

6 квітня Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги для України.