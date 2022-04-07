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Великобританія може передати Україні броньовики Mastiff або Jackal, — The Times (фото)

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передача броневиків Україні
Фото: UK Army | Jackal

У разі передавання автомобілів британські військові вирушать до кордонів України, щоб навчати українських бійців.

Міністерство оборони Великобританії розробляє плани щодо передавання Україні броньовиків на кшталт Mastiff або Jackal. Про це повідомляє The Times.

За даними джерел видання у відомстві, транспортні засоби будуть позбавлені "чутливого обладнання". Для навчання українських бійців в одну із сусідніх країн спрямують британських військових.

Також зазначається, що надалі Великобританія анонсує нову партію військової допомоги — протитанкові установки та зенітні ракети.

Що відомо про броньовик Mastiff

броньовик мастиф
Mastiff

Mastiff — це британський варіант американського броньовика Cougar. Призначений для патрулювання. Знаходиться на озброєнні Великої Британії з 2006 року. В експлуатації перебуває приблизно 300 машин. Основні характеристики броньовика:

  • екіпаж — 2+4;
  • довжина — 5,91 метри;
  • ширина — 2,74 метри;
  • висота — 2,64 метри;
  • максимальна швидкість — 105 км/год.

Варто зазначити, що є дві версії Mastiff, яку з двох версій отримає Україна — невідомо.

Що відомо про броньовик Jackal

броньовик для всіх
Jackal

Jackal — британська броньована розвідувально-дозорна машина. Основна мета — розвідка або дозор, а також вогнева підтримка в тих ситуаціях, де пріоритетна мобільність, швидкість і маневреність.

Основні характеристики БРДМ:

  • екіпаж — 1+4;
  • довжина — 5,39 метрів;
  • ширина — 2 метри;
  • висота — 1,9 метрів;
  • максимальна швидкість — 130 км/год.

Також існує оновлений варіант Jackal 2 з покращеннями бойової та транспортної частини.

Нагадаємо, Австралія передасть Україні БТРи Bushmaster на прохання Володимира Зеленського.

6 квітня Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги для України.