Великобританія може передати Україні броньовики Mastiff або Jackal, — The Times (фото)
У разі передавання автомобілів британські військові вирушать до кордонів України, щоб навчати українських бійців.
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Міністерство оборони Великобританії розробляє плани щодо передавання Україні броньовиків на кшталт Mastiff або Jackal. Про це повідомляє The Times.
За даними джерел видання у відомстві, транспортні засоби будуть позбавлені "чутливого обладнання". Для навчання українських бійців в одну із сусідніх країн спрямують британських військових.
Також зазначається, що надалі Великобританія анонсує нову партію військової допомоги — протитанкові установки та зенітні ракети.
Що відомо про броньовик Mastiff
Mastiff — це британський варіант американського броньовика Cougar. Призначений для патрулювання. Знаходиться на озброєнні Великої Британії з 2006 року. В експлуатації перебуває приблизно 300 машин. Основні характеристики броньовика:
- екіпаж — 2+4;
- довжина — 5,91 метри;
- ширина — 2,74 метри;
- висота — 2,64 метри;
- максимальна швидкість — 105 км/год.
Варто зазначити, що є дві версії Mastiff, яку з двох версій отримає Україна — невідомо.
Що відомо про броньовик Jackal
Jackal — британська броньована розвідувально-дозорна машина. Основна мета — розвідка або дозор, а також вогнева підтримка в тих ситуаціях, де пріоритетна мобільність, швидкість і маневреність.
Основні характеристики БРДМ:
- екіпаж — 1+4;
- довжина — 5,39 метрів;
- ширина — 2 метри;
- висота — 1,9 метрів;
- максимальна швидкість — 130 км/год.
Також існує оновлений варіант Jackal 2 з покращеннями бойової та транспортної частини.
Нагадаємо, Австралія передасть Україні БТРи Bushmaster на прохання Володимира Зеленського.
6 квітня Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги для України.