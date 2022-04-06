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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні (відео)

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Фото: Скриншот | Байден передачу Україні озброєння вартістю 100 млн доларів

Передбачається, що пакет допомоги розміром $100 млн передбачає надсилання українським військовим нової партії ПТРК Javelin.

Президент США Джо Байден підписав черговий пакет військової допомоги Україні на суму 100 млн доларів, до якого увійдуть протитанкові ракетні комплекси Javelin. Про це глава американської держави заявив під час виступу на профспілковій законодавчій конференції в середу, 6 квітня.

"Минулої п'ятниці ми оголосили про виділення мільйонів доларів на закупівлю нового обладнання для України, передових безпілотників, ракетної системи з лазерним наведенням. Буквально сьогодні я підписав ще один пакет, щоб відправити більше ракет Javelin, тих ракет, що встановлюються на плечі, які можуть вражати танки та бронетехніку", — сказав Байден.

За даними CBS News, після передачі цього пакету допомоги загальний обсяг військової підтримки України перевищить 2,4 млрд доларів із моменту вступу Байдена на посаду президента в січні 2021 року та понад 1,7 млрд. доларів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN повідомив, що Пентагон прискорить виробництво ракет для протитанкових комплексів Stinger і Javelin.

Також ми писали, що десятки конгресменів вимагають від Байдена виділити Україні більше озброєння.