Байден подписал новый пакет военной помощи Украине (видео)

Предполагается, что пакет помощи размером $100 млн предусматривает отправку украинским военным новой партии ПТРК Javelin.

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Президент США Джо Байден подписал очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 100 млн долларов, в который войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом глава американского государства заявил во время выступления на профсоюзной законодательной конференции в среду, 6 апреля.

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"В прошлую пятницу мы объявили о выделении миллионов долларов на закупку нового оборудования для Украины, передовых беспилотников, ракетной системы с лазерным наведением. Буквально сегодня я подписал еще один пакет, чтобы отправить больше ракет Javelin, тех ракет, устанавливаемых на плече, которые могут поражать танки и бронетехнику", — сказал Байден.

По данным CBS News, после передачи этого пакета помощи общий объем военной поддержки Украины превысит 2,4 млрд долларов с момента вступления Байдена в должность президента в январе 2021 года и более 1,7 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, ранее американский телеканал CNN сообщил, что Пентагон ускорит производство ракет для противотанковых комплексов Stinger и Javelin.

Также мы писали, что десятки конгрессменов потребовали от Байдена выделить Украине больше вооружения.