Пентагон ускорит выпуск ракет для противотанковых комплексов Stinger и Javelin, – CNN

Боеприпаcы идут в Украину для войны с Россией. Минобoроны США планирует также увеличивать объем производства Javelin до 6 тыс. штук.

Пентагон ускорит производство ракет для противотанковых комплексов Stinger и Javelin, чтобы пополнить недостающие запасы. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

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Боеприпаcы заканчиваются, поскольку их отправляют в Украину для войны с Россией. По словам чиновников, в планах у властей Украины – ежедневный привоз из США 500 противотанковых ракет Javelin и 500 зенитных ракет Stinger.

США и другие члены НАТО к 7 марта направили в Украину около 17 тыс. противотанковых и 2 тыс. зенитных ракет. Белый дом 16 марта объявил о пакете помощи на 800 млн долларов, который включал 800 дополнительных зенитных систем Stinger и 2 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin.

[ + – ] Пентагон рассматривает варианты увеличения мощностей для производства ракет

Пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл сообщила, что военное руководство США рассматривает варианты увеличения производственных мощностей и сокращения сроков производства ракет. В их числе – добавление рабочих на производственные линии, производство новых компонентов, покупка дополнительных инструментов и испытательного оборудования для производства.

Ракеты Stinger – за сколько делают партию?

Производство серийной партии ракет Stinger длится от 18 до 24 месяцев в зависимости от объема. Пентагон не раскрывает конкретное количество, но говорит о поддержке уровня, необходимого для конфликта.

Американская военная компания Raytheon заключила контракт на производство продукции за рубежом на 320 млн долларов. Противотанковый комплекс Javelin находится в режиме полного производства. Однако Пентагон пытается увеличить производство.

[ + – ] Комплексы Javelin могут производиться в количестве более 6 тыс. штук в год

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, производитель Javelin имеет возможность удовлетворить растущий спрос в обозримом будущем, заявила пресс-секретарь компании.

В бюджетных документах Минобороны сказано, что к 2022 году противотанковые комплексы Javelin могут производиться в количестве более 6 тыс. штук в год на совместном предприятии Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture в Орландо (штат Аризона).

Зенитные ракеты Stinger производятся компанией Raytheon в Тусоне. По данным Raytheon, комплексы Stinger используют в 19 странах. Финансовый директор производителя ракетных, гиперзвуковых и электрических двигательных установок Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Дэн Боле получил запросы на "срочное" производство компонентов для ракет Stinger в этом месяце.

Отметим, что ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin – из 112 выстрелов – 100 точно попали в цель.

США отказались предоставлять Украине помощь на создание бесполетной зоны которая, нужна для противостояния РФ.