"100 точных попаданий в цель": ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin

Преимуществом ПТРК является то, что ракетой после пуска не нужно управлять — она автоматически найдет цель.

Украинские военные установили рекорд в эффективности использования противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщили в Пентагоне, передает УНИАН.

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"На 112 выстрелов – 100 точных попаданий в цель", — отметили в штаб-квартире Минобороны США.

1 марта украинская армия получила новую партию противотанковых ракетных комплексов NLAW и ПТРК Javelin.

Российские военные в Украине боятся прменения Javelin нашими защитниками. От удара ракеты из ПТРК, к примеру, по технике врага, от нее ничего не остается, кроме обугленного металлолома. У находящихся в танке или бронемашине нет ни малейших шансов выжить. Пример того, как ВСУ ликвидировали технику врага с помощью Javelin, уже публиковал Фокус.

Javelin — это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Он поражает бронированную технику и малоскоростные воздушные цели. "Джавелин" в переводе означает "Метательное копье". Этот ПТРК может уничтожить танк врага на расстоянии до 5 км. После пуска ракета сама найдет цель, благодаря чему достигается практически стопроцентная точность.

Менее чем за неделю до полномасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины получили от Эстонии ракеты для американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.