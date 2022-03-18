"100 точних влучень у ціль": ЗСУ встановили рекорд ефективності використання Javelin

Перевагою ПТРК є те, що ракетою після пуску не потрібно керувати — вона автоматично знайде мету.

Українські військові встановили рекорд ефективності використання протитанкових комплексів Javelin. Про це повідомили в Пентагоні, передає УНІАН.

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"На 112 пострілів — 100 точних влучень у ціль", — зазначили в штаб-квартирі Міноборони США.

1 березня українська армія отримала нову партію протитанкових ракетних комплексів NLAW та ПТРК Javelin.

Російські військові в Україні бояться застосування Javelin нашими захисниками. Від удару ракети з ПТРК, наприклад, по техніці ворога від неї нічого не залишається, крім обвугленого металолому. В тих, хто перебуває в танку або бронемашині, немає жодних шансів вижити. Приклад того, як ЗСУ ліквідували техніку ворога за допомогою Javelin вже публікував Фокус.

Javelin — це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Він вражає броньовану техніку та малошвидкісні повітряні цілі. "Джавелін" у перекладі означає "Метальний спис". Цей ПТРК може знищити танк ворога з відривом до 5 км. Після пуску ракета сама знайде ціль, завдяки чому досягається майже стовідсоткова точність.

Менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ Збройні сили України отримали від Естонії ракети для протитанкових американських ракетних комплексів Javelin.