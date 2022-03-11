Викликає страх в РФ: бійці 128-ї бригади показали результат стрілянини з Javelin (фото)

Бригада отримала нову партію американських ПТРК, яку одразу ж застосували на полі бою.

Бійці 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади показали результати застосування ПТРК Javelin у процесі бойових зіткнень із ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як зазначають у публікації, власне наявність Джавелінів на озброєнні бригади викликає в агресора паніку. Підрозділи бригади отримали нову партію переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin й одразу застосували їх під час боїв.

"Жодного захисту від цих протитанкових ракетних комплексів броньована техніка не має, а сила її ураження настільки велика, що від танків, БМП, БТРів або іншої броньованої техніки росармії залишається купа обвугленого металобрухту. В екіпажу та десанту, який знаходиться на борту техніки, немає навіть мінімальних шансів вижити", — заявили у бригаді.

Також у публікації прикріпили фото з результатом застосування ПТРК із російської техніки.

[ + – ] Залишки МТ-ЛБ після удару Javelin

Javelin — це переносний протитанковий комплекс, розроблений компаніями Raytheon і Lockheed Martin. Здатний уражати броньовані цілі на відстані до 4 750 метрів. Його основна особливість у тому, що оператору не потрібно вести ракету до цілі. Комплекс захоплює ціль і ракета сама уражає ціль — принцип "вистрілив і забув".

Нагадаємо, за 6 днів війни США та НАТО передали Україні майже 17 000 одиниць протитанкової зброї.

9 березня стало відомо, що Великобританія передасть ПЗРК Starstreak для боротьби з авіацією РФ.