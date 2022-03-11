Вызывает страх у РФ: бойцы 128 бригады показали результат стрельбы из Javelin (фото)

В бригаду поступила новая партия американских ПТРК, которую сражу же применили на поле боя.

Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали результаты применения ПТРК Javelin в ходе боестолкновений с ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Как указывают в публикации, само наличие Джавелинов на вооружении бригады вызывает у агрессора панику. Подразделения бригады получили новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и сразу же применили их во время боев.

"Никакой защиты от этих противотанковых ракетных комплексов бронированная техника не имеет, а сила ее поражения настолько велика, что от танков, БМП, БТРов или другой бронированной техники росармии остается куча обугленного металлолома. У экипажа и десанта, который находится на борту техники, нет даже минимальных шансов выжить", — заявили в бригаде.

Также в публикации прикрепили фотографию с результатом применения ПТРК по российской технике.

[ + – ] Остатки МТ-ЛБ после удара Javelin

Javelin — это переносной противотанковый комплекс, разработанный компаниями Raytheon и Lockheed Martin. Способен поражать бронированные цели на дистанции до 4750 метров. Его основная особенность в том, что оператору не нужно вести ракету к цели. Комплекс захватывает цель и ракета сама поражает цель — принцип "выстрелил и забыл".

Напомним, за 6 дней войны США и НАТО передали Украине около 17 000 единиц противотанкового оружия.

9 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине ПЗРК Starstreak для борьбы с авиацией РФ.