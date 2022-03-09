Великобритания поставит Украине ПЗРК Starstreak для борьбы с авиацией РФ (фото)

Ракета, выпущенная из ПЗРК, способна поразить цель на высоте до 5000 метров на скорости около 4200 км/ч.

Великобритания передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak для защиты от российских воздушных атак. Об этом сообщает Reuters.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ПЗРК является оборонным оружием и должна помочь Украине закрыть небо от российской авиации.

"Крайне важно, чтобы Украина сохранила свою способность летать и удушать российские возднушные нападения", — подчеркнул министр.

На данный момент в Минобороны рассматривает варианты обучения украинских военных управлению Starstreak, а также доставки ПЗРК в Украину.

Что из себя представляет Starteak?

Starstreak — это переносной зенитно-ракетный комплекс, который принят на вооружение Соединенного королевства в 1997 году. Предназначен для уничтожения воздушных целей на высоте до 5000 метров на дистанции свыше 6000 метров.

[ + – ] Starteak

Боевая часть ракеты весит 0,9 кг и способна развивать скорость до 3,5 Махов (4200 км/ч). Она состоит из трех кинетических вольфрамовых субэлементов. Стоимость одного ПЗРК составляет 130 тысяч долларов.

[ + – ] Ракета Starteak

Напомним, Йенс Столтенберг предостерег РФ от атак по линиям снабжения Украине. Это будет способствовать эскалации конфликта.

Ранее Нидерланды поставят Украине современнейшие радары для наблюдения и обнаружения оружия.