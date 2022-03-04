Нидерланды поставят Украине современнейшие радары: названы сроки (видео)

О том, что Украина получит в помощь технику для наблюдения, стало известно еще несколько недель назад.

Два переносных 2D радара наземного наблюдения Squire и пять радаров обнаружения оружия AN/TPQ-36 Firefinder поставит в Украину Министерство обороны Нидерландов для противостояния российской агрессии, сообщает издание Janes.

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Что представляет собой радары

Thales Squire

Этот радар используется для 2D-наземного наблюдения и обнаружения целей вместе с корректировкой артиллерийского огня. Squire может "увидеть" людей, которые двигаются на расстоянии более 10 км, а также транспортные средства в движении размером с танк на расстоянии до 48 км. Попадания снарядов можно обнаружить на дальностях до 20 км, а микробеспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – на 5–6 км.

Весит такой радар, включая штатив, кабели, гарнитуру, ремни для переноски и аккумуляторную батарею, менее 45 кг.

Чтобы операторы могли эффективно использовать радары Squire, необходимы программы обучения, для чего требуется до трех месяцев.

[ + – ] Thales Squire

AN/TPQ-36 Firefinder

AN/TPQ-36(V) — это трехмерная мобильная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, которая автоматически обнаруживает вражеские минометы, артиллерию и ракетные установки. Радар может обрабатывать одновременный огонь из оружия в нескольких местах, определять местоположение "первого выстрела" и создавать электронную "завесу" в секторе 90°.

Вес такой системы составляет 1134, а ее укрытие для оператора перевозится либо на многоцелевом колесном транспортном средстве высокой подвижности, либо на 2,75-тонном грузовике, который может быть расположен на расстоянии до 50 м от беспилотного антенно-приемопередающего узла.

Украинская армия уже знакома с этой системой, поскольку в ноябре 2015 года американцы поставили нашей стране два контрбатарейных радара AN/TPQ-36 в рамках программы помощи США в области военного и технического сотрудничества на сумму $20 млн.

[ + – ] Первые AN/TPQ-36 Firefinder ВСУ получили из США еще в 2015 году

Доставка радаров займет одну-две недели. Поскольку они выделяются из оперативных резервов МО Нидерландов, то их нужно будет пополнить, чтобы не страдала безопасность государства. В Украине же они помогут защите страны и эффективному противостоянию российским войскам.

Также Нидерланды предоставят нашей стране снайперские винтовки Barrett, двух роботов-миноискателей, каски и баллистические жилеты.

О том, что правительство Нидерландов готовит помощь Украине, стало известно еще 18 февраля. Теперь же названы приблизительные сроки поставок.

Тем временем в Киев уже доставлена новая крупная партия противотанковых гранатометов NLAW.