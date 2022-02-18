Снайперские винтовки, радары и роботы: Нидерланды окажут Украине военную помощь

Согласно решению чиновников, если украинским военным потребуется инструктаж или обучение использованию техники, минобороны Нидерландов проведет его за пределами нашей страны.

Кабинет министров Нидерландов согласился на просьбу Украины о военной поддержке и, среди прочего, поставит стране снайперские винтовки, боевые каски и радары. Эта помощь, как заявил кабинет министров Нидерландов. соответствует правилам Европейского союза в отношении экспорта оружия, сообщает NL Times

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Нидерланды передадут Украине:

30 металлодетекторов для обнаружения мин, самодельных взрывных устройств и оружия, спрятанных под землей.

Роботов с проводным управлением для обнаружения морских мин.

Пять радаров обнаружения оружия.

Два радара наблюдения за полем боя для обнаружения местоположения вражеской артиллерии.

100 снайперских винтовок с 30 000 единиц боеприпасов.

3000 боевых касок.

2000 осколочных жилетов для индивидуальной защиты.

Если украинским военным потребуется инструктаж или обучение использованию голландской техники, минобороны Нидерландов проведет его за пределами Украины. Правительство Нидерландов заявило, что ни один голландский солдат не отправится в Украину для боевых или иных действий.

"Основа усилий правительства по-прежнему направлена ​​на деэскалацию ситуации посредством диалога и дипломатии. Потому что предотвращение войны остается высшим приоритетом. В то же время Украина должна быть в состоянии защитить себя от возможного вооруженного нападения России на ее территории", — заявил министр иностранных дел Вопке Хекстра.

Именно по указанной причине кабмин Нидерландов принял решение о поставках этих товаров военного назначения в Украину".

"Нидерланды поддерживают Украину по многим направлениям и поэтому, как и ряд других партнеров, готовы поддерживать товары военного назначения. Мы делаем это из солидарности и как часть более широкого пакета вместе с ЕС и союзниками по НАТО", — заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Ранее Фокус сообщал, что колонна с гуманитарной помощью ООН была обстреляна около КПВВ "Счастье".

Украина просит НАТО отправить ей помощь на случай, если возникнут масштабные чрезвычайные ситуации.

Российский рубль и украинская гривна обвалились на фоне военного обострения.