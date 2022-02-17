Рубль и гривна обвалились на фоне военного обострения на Донбассе (график)

Курс гривны по отношению к доллару взлетел до 28,33 после сообщений об обстреле оккупантами детского сада в Станице Луганской. В России тем временем обвалились фондовые индексы.

Курс рубля и гривны по отношению к доллару утром 17 февраля начал резко падать на фоне новостей про обострение военной ситуации на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.

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Гривна по отношению к доллару на момент публикации новости упала почти на 1% — до 28,33. К началу торгов ее стоимость была 28,1 за 1 доллар.

[ + – ] К началу торгов курс гривны был 28,1

Российская валюта продемонстрировал снижение на 1,34%. Рубль продавался по 76,26 за 1 доллар.

[ + – ] Рубль упал на 1,34%

Российское агентство "Интерфакс" пишет про обвал нацвалюты по отношению к евро – с 86,1 до 86,7 рублей.

Фондовые индексы в РФ, по сведениям агентства, после появления новостей об обстрелах на оккупированном Донбассе, усилили падение до 3,1-4,5%. Индекс Московской биржи опустился с уровня 3580 пунктов до 3532 пункта, а индекс РТС — с 1490 до 1455 пунктов.

Обстрел детского сада на Донбассе

Столь резкие колебания курса гривны и рубля произошли на фоне новостей об обстреле оккупантами детского сада в Станице Луганской утром 17 февраля.

В штабе ООС заявили о попадании снаряда в детсад. Боевики обстреляли и другую коммунальную инфраструктуру, половина населенного пункта осталась без электричества, утверждают военные.

Мирных жителей пришлось эвакуировать в укрытия, заявил штаб.

[ + – ] Эвакуация мирного населения

Напомним, что 11 февраля оккупанты заявляли об усилении обстрелов под Донецком. Штаб ООС призвал не верить дезинформации России.