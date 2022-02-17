Рубль і гривня обвалилися на тлі військового загострення на Донбасі (графік)

Курс гривні до долара злетів до 28,33 після повідомлень про обстріл окупантами дитячого садка в Станиці Луганській. У Росії тим часом обвалилися фондові індекси.

Курс рубля та гривні до долара вранці 17 лютого почав різко падати на тлі новин про загострення військової ситуації на Донбасі. Про це свідчать дані платформи Investing.com.

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Гривня до долара на момент публікації новини впала майже на 1% — до 28,33. На початок торгів її вартість була 28,1 за 1 долар.

[ + – ] На початку торгів курс гривні був 28,1

Російська валюта продемонструвала зниження на 1,34%. Рубль продавався за 76,26 за 1 долар.

[ + – ] Рубль упав на 1,34%

Російське агентство "Інтерфакс" пише про обвал нацвалюти до євро — з 86,1 до 86,7 рублів.

Фондові індекси в РФ, за даними агентства, після появи новин про обстріл на окупованому Донбасі, посилили падіння до 3,1-4,5%. Індекс Московської біржі опустився з рівня 3580 пунктів до 3532 пунктів, а індекс РТС — з 1490 до 1455 пунктів.

Обстріл дитячого садка на Донбасі

Такі різкі коливання курсу гривні та рубля відбулися на тлі новин про обстріл окупантами дитячого садка в Станиці Луганської вранці 17 лютого.

У штабі ООС заявили про влучення снаряда в дитсадок. Бойовики обстріляли й іншу комунальну інфраструктуру, половина населеного пункту залишилася без електрики, стверджують військові.

Мирних жителів довелося евакуювати в укриття, заявив штаб.

[ + – ] Евакуація мирного населення

Нагадаємо, що 11 лютого окупанти заявляли про посилення обстрілу під Донецьком. Штаб ООС закликав не вірити дезінформації Росії.