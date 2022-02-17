Усередині перебували діти: окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській (оновлено)

Обстріл стався сьогодні вранці близько 9 години. На місце виїхали рятувальники.

Російсько-окупаційні сили під час обстрілу пошкодили будинок дитячого садка у Станиці Луганській. Про це повідомляє гуманітарна місія "Проліска" у Facebook.

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Сьогодні, 17 лютого, о 09:04 ранку окупанти прямим попаданням по дитсадку пошкодили будівлю. За попередньою інформацією, дві співробітниці установи отримали контузії. На місце обстрілу виїхали працівники Державної служби надзвичайних ситуацій.

Як пише фонд "Повернися живим", під час обстрілу всередині будівлі були діти. Наявність інших жертв уточнюються.

[ + – ] Наслідки обстрілу

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За даними штабу ООС в результаті обстрілу снаряд потрапив до дитячого садка. Під обстріл потрапила також інша комунальна інфраструктура. Половина населеного пункту залишилася без електрики. Військові ООС евакуювали мирних жителів у укриття.

Нагадаємо, 2 лютого окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове" на Донбасі. Проросійські бойовики обстріляли позиції з безпілотника, з якого скинули уламок гранати.

11 лютого окупанти заявляли про посилення обстрілів під Донецьком, але у штабі ООС закликали не вірити російській дезінформації.