Українські бійці показали, як бойовики обстріляли КПП "Гнутово" на Донбасі (відео)

Уламок гранати, випущеної безпілотником, влучив бійцю в груди. Але життя солдата, ймовірно, врятував металевий жетон, що лежить у кишені.

У середу вранці, 2 лютого, російські найманці обстріляли контрольно-пропускний пункт "Гнутово" у Донецькій області, внаслідок чого український військовослужбовець ледве уникнув поранення. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Повідомляється, що атаку гуманітарного дорожнього коридору о 8:30 ранку супротивник провів із безпілотника.

[ + – ] Напад на позиції ЗСУ на Донбасі [ + – ] Напад на позиції ЗСУ на Донбасі [ + – ] Можливо, дивом уцілілий солдат ЗСУ. Фото: Скриншот

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, водночас одного з бійців від поранення чи серйозніших наслідків врятував особистий металевий жетон у нагрудній кишені, куди потрапив уламок гранати.

Нагадаємо, що представники так званої "ДНР" звинуватили снайпера ЗСУ у пораненні громадянина Росії на Донбасі. З цієї причини, як стверджують окупанти, чоловік не зміг бути присутнім на похороні сина.

Раніше Фокус повідомляв, що біля меж Криму пройшли навчання Збройних сил України з використанням реактивних систем залпового вогню "Ураган". Збройні сили України відпрацьовували розгортання розрахунків на вогневих позиціях та наведення установок на умовного супротивника.