RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські бійці показали, як бойовики обстріляли КПП "Гнутово" на Донбасі (відео)

1145
снаряд, оос,
Фото: пресс-центр штаба ООС | Місце розриву снаряду.

Уламок гранати, випущеної безпілотником, влучив бійцю в груди. Але життя солдата, ймовірно, врятував металевий жетон, що лежить у кишені.

У середу вранці, 2 лютого, російські найманці обстріляли контрольно-пропускний пункт "Гнутово" у Донецькій області, внаслідок чого український військовослужбовець ледве уникнув поранення. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що атаку гуманітарного дорожнього коридору о 8:30 ранку супротивник провів із безпілотника.

Напад на позиції ЗСУ на Донбасі
Напад на позиції ЗСУ на Донбасі
Напад на позиції ЗСУ на Донбасі
Напад на позиції ЗСУ на Донбасі
Можливо, дивом уцілілий солдат ЗСУ.
Можливо, дивом уцілілий солдат ЗСУ.
Фото: Скриншот
Напад на позиції ЗСУ на Донбасі
Напад на позиції ЗСУ на Донбасі
Можливо, дивом уцілілий солдат ЗСУ.

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, водночас одного з бійців від поранення чи серйозніших наслідків врятував особистий металевий жетон у нагрудній кишені, куди потрапив уламок гранати.

Нагадаємо, що представники так званої "ДНР" звинуватили снайпера ЗСУ у пораненні громадянина Росії на Донбасі. З цієї причини, як стверджують окупанти, чоловік не зміг бути присутнім на похороні сина.

Раніше Фокус повідомляв, що біля меж Криму пройшли навчання Збройних сил України з використанням реактивних систем залпового вогню "Ураган". Збройні сили України відпрацьовували розгортання розрахунків на вогневих позиціях та наведення установок на умовного супротивника.