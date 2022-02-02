Українські бійці показали, як бойовики обстріляли КПП "Гнутово" на Донбасі (відео)
Уламок гранати, випущеної безпілотником, влучив бійцю в груди. Але життя солдата, ймовірно, врятував металевий жетон, що лежить у кишені.
У середу вранці, 2 лютого, російські найманці обстріляли контрольно-пропускний пункт "Гнутово" у Донецькій області, внаслідок чого український військовослужбовець ледве уникнув поранення. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
Повідомляється, що атаку гуманітарного дорожнього коридору о 8:30 ранку супротивник провів із безпілотника.
Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, водночас одного з бійців від поранення чи серйозніших наслідків врятував особистий металевий жетон у нагрудній кишені, куди потрапив уламок гранати.
Нагадаємо, що представники так званої "ДНР" звинуватили снайпера ЗСУ у пораненні громадянина Росії на Донбасі. З цієї причини, як стверджують окупанти, чоловік не зміг бути присутнім на похороні сина.
Раніше Фокус повідомляв, що біля меж Криму пройшли навчання Збройних сил України з використанням реактивних систем залпового вогню "Ураган". Збройні сили України відпрацьовували розгортання розрахунків на вогневих позиціях та наведення установок на умовного супротивника.