У "ДНР" звинуватили снайпера ЗСУ у пораненні громадянина Росії на Донбасі

Представник окупантів стверджує, що через інцидент чоловік не зміг потрапити на похорон сина. У "ДНР" заявляють, що напередодні снайпер намагався підстрелити ще одного мешканця селища.

Відразу кілька інформаційних ресурсів "ДНР" повідомили про те, що снайпер ЗСУ поранив мирного жителя селища Олександрівка на Донеччині, який, до того ж, виявився громадянином Росії. Зокрема, про інцидент йдеться у телеграм-каналі "Представництво ДНР у СЦКК".

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"Внаслідок порушення режиму припинення вогню з боку ВФУ кульове поранення стегна отримав чоловік 1967 року народження. Потерпілого доставлено до центральної міської лікарні №14 м. Донецька, де йому надається вся необхідна медична допомога, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості".

Фото: Скриншот

Пізніше на каналі "Донбас вирішує" у Telegram з'явилася детальніша інформація про потерпілого. З посиланням на слова Костянтина Чалого, голови окупаційної адміністрації селища на південній околиці Донецька, це – 54-річний шкільний слюсар Леонід Б., який сьогодні мав ховати свого сина, але не потрапить на похорон через поранення в ногу о пів на восьму ранку. .

"Снайпер поранив чоловіка в той момент, коли той вийшов із будинку, розташованого на краю селища, у прямій видимості українських військових. Як і будинок його сусіда, якого вкотре намагалися підстрелити вчора, тоді, коли він вийшов з дому", – повідомив Чалий.

Ресурс також уточнює, що чоловік має паспорт громадянина РФ.

[ + – ] У пораненого чоловіка – паспорт громадянина РФ Фото: Скриншот

У зведенні прес-центру штабу ООС минулої доби, 28 січня, та станом на 11 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялося про те, що члени партії "Єдина Росія" просять у президента РФ розпочати постачання оборонного озброєння до "ЛНР" та "ДНР" через те, що Україна нібито збирається напасти на ці території. У Кремлі ж заявили, що з ними з цього питання поки що ніхто не радився.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла про те, що російським військовим надходять розпорядження щодо підготовки провокацій на кордоні України з неконтрольованим Молдовою Придністров'ям.