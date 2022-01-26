"Для стримування військової агресії Києва": у Росії закликали постачати зброю в ОРДЛО

Необхідність підтримки зброєю окупантів пояснили тим, що Україна готує військову агресію і постачаннями їй військову техніку від країн Заходу.

Росія має підтримати ОРДЛО та відправити на окуповані території України військову техніку. Про це заявив перший заступник голови Ради Федерації, секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, повідомляє російське інформаційне агентство ТАРС.

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Турчак сказав, що Україна готує військову агресію та збирається піти в наступ на ОРДЛО. Постачання озброєння на окуповані території з боку Росії потрібне для "стримування очевидної військової агресії Києва".

"Вважаю, що в цих умовах Росія повинна надати "Луганській і Донецькій народним республікам" необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їх обороноздатності та стримування військової агресії, що очевидно готується Києвом", — сказав Турчак.

Російський політик додав, що в партії Путіна "Єдина Росія" тривожно ставляться до того, що країни Заходу почали постачати зброю в Україну на тлі можливого наступу Росії. Турчак звинуватив Україну в збільшенні обстрілів на Донбасі та загибелі мирних мешканців. Він заявив, що країни НАТО відправляють в Україну своїх кадрових військових, які нібито готують ЗСУ до ведення бойових дій у міських умовах.

"Кількість обстрілів Луганської та Донецької областей у рази збільшилася. Гинуть мирні люди. А в цей час західні куратори підштовхують українську хунту до прямого вторгнення на Донбас, озброюють нацбати, для яких герої — Бандера та Гітлер, а свастика — їхній знак поваги", — заявив він.

Нагадаємо, Росія почала перекидання десанту до кордону з Україною. У новому складі техніки було 5 пасажирських вагонів, у них може розміститись до 250 військових. Також пересувався ешелон із військовою технікою, було помічено БМД-4М — 31 одиниця, БТР-МДМ — 8 одиниць, укорочені вантажівки КАМАЗ-43501 — 8 одиниць.

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що не оцінює сценарій нападу Росії в Україну високо. За його словами, ситуація на кордоні Росії та України така ж, як навесні 2021 року. Тоді Росія обмежилася виведенням військ до свого кордону для "брязкання зброєю".