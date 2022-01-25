"Я не оцінюю такий сценарій високо": Резніков про напад Росії

За словами Міністра оборони, ситуація на кордоні зараз така сама, як навесні 2021 року. Тоді Росія обмежилася військами вздовж кордону для "брязкання зброї".

Станом на сьогодні, 25 січня, не створено жодного ударного угруповання збройними силами Росії на кордоні України, яке б говорило про те, що наступ буде найближчим часом. Варіант вторгнення Росії в Україну після 20 лютого малоймовірний. Ризикові сценарії є і можливі в майбутньому. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі ток-шоу "Свобода слова".

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"Станом на зараз не створено жодного ударного угруповання збройними силами Російської Федерації, що свідчило б про те, що завтра вони підуть у наступ", — сказав Резніков.

Розвідка України та країн-партнерів встановила, що зараз ситуація на кордоні нагадує весну 2021 року. Тоді Росія теж стягнула війська вздовж України, але обмежилася "брязканням зброї", — сказав Міністр Оборони.

Резніков додав, що є ризикові сценарії і можливі в майбутньому, але сьогодні такої загрози не існує. Він закликав не сіяти паніку.

За його даними, загроза вторгнення Росії в Україну 20 лютого, про яку заявляв командир об'єднаних сил (ОС) Олександр Павлюк, є малоймовірною.

Нагадаємо, раніше командир ОС Олександр Павлюк заявив, що 20 лютого Росія може розпочати наступ в Україну. Це може статися після кінця Олімпійських ігор-2022 у Пекіні та завершення спільних військових навчань Росії та Білорусі "Союзна рішучість" на території Білорусі. "Так, ця дата нас турбує", — відповів командувач ОС.

Раніше Фокус писав про те, що, за інформацією Bloomberg, голова Китаю Сі Цзіньпін міг попросити Путіна відкласти вторгнення в Україну після Олімпійських ігор-2022, які відбудуться в Пекіні з 4 по 20 лютого.

У КНР заявили, що це хибна інформація. Посольство Китаю в Росії опублікувало заяву, в якій КНР виступає за "Мінські угоди"