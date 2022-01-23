Китай назвав фейком прохання Сі Цзіньпіна до Путіна не нападати на Україну та "не псувати свято"

Посольство Китаю в Росії опублікувало заяву, в якій КНР виступає за дипломатичне врегулювання "українського питання" у рамках Мінських угод.

У посольстві Китаю в Москві назвали неправдивою інформацію, яку розповсюдило агентство Bloomberg про те, що генеральний секретар Сі Цзіньпін нібито звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням відкласти вторгнення в Україну на час проведення зимової Олімпіади в Пекіні. Повідомлення опубліковано в Twitter посольства КНР у Росії.

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[ + – ] "Публікація Bloomberg... є фейком та провокацією", — йдеться у заяві посольства Китаю в РФ

У повідомленні йдеться про те, що позиція КНР щодо України залишається "послідовною та ясною" — Китай виступає за дипломатичне врегулювання українського питання та дотримання сторонами Мінських угод.

Публікація у ЗМІ: Сі Цзіньпін попросив Путіна "не псувати свято"

У статті Bloomberg йдеться про те, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з російським президентом попросив Володимира Путіна не вторгатися в Україну під час проведення в Пекіні Олімпійських ігор, побоюючись, що Китай буде залучений до дипломатичного конфлікту.

За словами автора статті, ймовірне вторгнення Росії спровокує міжнародну глобальну кризу, що є вкрай невигідним у контексті проведення важливого для Пекіна заходу. Крім того, подібний діалог міг зміцнити авторитет Сі Цзіньпіна на міжнародній арені та всередині країни.

Відповідь МЗС РФ: "Це не фейк, а інформаційна спецоперація"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на публікацію Bloomberg і заявила, що подібну інформацію ЗМІ розповсюджують за вказівкою американських спецслужб, яку дратує той факт, що Росія "не нападає".

"Це вже не фейк, це вже інформаційна спецоперація відповідних американських служб через Bloomberg", — заявила Захарова, не преминувши обізвати закордонне видання "смітником".

[ + – ] Повідомлення Марії Захарової

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Великобританії виступило із заявою про те, що йому відомі плани РФ щодо встановлення в Україні проросійського режиму. В якості лояльного до Росії лідера, який стане главою української держави, виступає колишній народний депутат Євген Мураєв, співзасновник каналу "НАШ".

Державний департамент США опублікував приклади дезінформації з боку Росії, за допомогою якої РФ намагається виставити Україну стороною, яка провокує глобальний міжнародний конфлікт.