"Я не оцениваю такой сценарий высоко": Резников о нападении России (видео)

По словам Министра обороны, ситуация на границе сейчас такая же, как весной 2021 года. Тогда Россия ограничилась войсками вдоль границы для "бряцания оружия".

По состоянию на сегодня, 25 января, не создана ни одна ударная группировка вооруженными силами России на границе Украины, которая бы говорила о том, что наступление будет в ближайшее время. Вариант вторжения России в Украину после 20 февраля является маловероятным. Рисковые сценарии есть и возможны в будущем. Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире ток-шоу "Свобода слова".

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"По состоянию на данный момент не создана ни одна ударная группировка вооруженными силами Российской Федерации, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление", — сказал Резников.

Разведка Украины и стран-партнеров установила, что сейчас ситуация на границе напоминает весну 2021 году. Тогда Россия тоже стянула войска вдоль Украины, но ограничилась "бряцанием оружия", сказал Министр Обороны.

Резников добавил, что есть рисковые сценарии и возможны в будущем, но на сегодня такой угрозы не существует. Он призвал не сеять панику.

По его данным, угроза вторжения России в Украину 20 февраля, о которой заявлял командир объединенных сил (ОС) Александр Павлюк, маловероятна.

Напомним, ранее командир ОС Александр Павлюк, заявил, что 20 февраля Россия может начать наступление в Украину. Это может произойти после конца Олимпийских игр-2022 в Пекине и завершения совместных военных учений России и Беларуси "Союзная решимость" на территории Беларуси. "Да, эта дата нас беспокоит", — ответил командующий ОС

Ранее Фокус писал о том, что по информации Bloomberg, председатель Китая Си Дзиньпин мог попросить Путина отложить вторжение в Украину после Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

В КНР заявили, что это ложная информация. Посольство Китая в России опубликовало заявление, в котором КНР выступает за "Минские соглашения"