Возможная дата вторжения РФ — 20 февраля, — командующий ОС Павлюк в интервью The Times

Генерал-лейтенант уверен, что украинцы будут сражаться, даже при отсутствии союзников и с малым количеством современного оружия. Они "готовы голыми руками разрывать россиян".

Командующий Объединенными силами (ОС) генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что украинские военные наполнены решимостью и готовностью противостоять российскому вторжению. Об этом военный сказал в интервью для The Times.

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Как пишут журналисты, генерал-лейтенант готов к войне, даже зная, что в ней он может и не победить. При отсутствии союзников и лишь с несколькими иностранными друзьями, с небольшим количеством современного оружия, без превосходства на суше, воде и воздухе, лучшим способом защиты может стать ярость.

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"У нас около полумиллиона человек, прошедших войну… в которой они либо кого-то, либо что-то потеряли. Полмиллиона, которые потеряли родных, потеряли жилье или потеряли друзей, и они готовы голыми руками разрывать россиян", — заявил Александр Павлюк.

[ + – ] Командующий ОС считает, что после первых крупных потерь в армии РФ, дальше они не пойдут

По мнению командующего ОС, если разведке удастся спрогнозировать, откуда пойдут в атаку россияне, то после первых больших потерь они дальше не пойдут. Путин понимает, что после тяжелых потерь его армия может остановиться сама по себе.

Когда может начаться полномасштабное вторжение России

Одной из возможных дат нападения РФ, допускает генерал-лейтенант Павлюк, может быть 20 февраля — конец зимних Олимпийских игр в Пекине и завершение учений "Союзная решимость-2022" в Беларуси. В рамках подготовки к этим учениям Россия перебросила к западной границе ЗРК С-400 "Искандер", причем часть из них расположена так, что Киев находится в пределах досягаемости.

"Россияне рассматривают разные варианты, только Донецк и Луганск на востоке их не устроят. Они хотят ранить всю страну и через эту рану манипулировать Украиной, как захочется", — рассуждает Павлюк.

Россия может начать свою атаку на крупные города: Харьков, Одесса или Днепр. Они попытаются отрезать Украину от выхода к морю и лишить страну промышленного и оборонного потенциала.

[ + – ] Сосредоточение войск РФ у украинских границ и на оккупированных территориях. Также указаны силы НАТО в Европе Фото: The Times

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Генерал-лейтенант подчеркнул, что победа для Украины наступит, когда под контроль вернется вся территория: "Пока украинские флаги не будут вывешены вдоль всей границы с Россией". Способствовать этому будет территориальная оборона, которой, по словам командующего, начали выдавать оружие в ожидании затяжной повстанческой войны — она будет идти в тех районах, где украинская армия, как говорится в публикации, возможно, не выстоит. Однако будет больше 100 тысяч вооруженных добровольцев, готовых воевать.

Реакция Европы, по мнению командующего ОС, будет "обеспокоенной", возможно — "очень обеспокоенной". Европа либо боится помогать Украине, либо не хочет. Они находятся в своей зоне комфорта, не понимая, что вторжение станет концом ценностей Евросоюза, сказал журналистам Павлюк. Вместе с этим он отметил помощь стран Балтии, Великобритании и США.

"Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии", — резюмирует генерал-лейтенант, добавляя, что отказ от ядерного оружия был для Украины ошибкой.

Напомним, по информации Bloomberg, Си Цзиньпин мог попросить Путина отложить вторжение в Украину до завершения Олимпиады в Пекине. В КНР заявили, что это фейк. Правительство выступает за дипломатическое решение "украинского вопроса".

Вместе с тем в МИД Великобритании заявили, что Россия планирует установить в Киеве пророссийское руководство. Рассматривается кандидатура Евгения Мураева. Сам экс-политик заявил, что он под санкциями в РФ, поэтому это не так.