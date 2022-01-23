"Есть другой кандидат": Мураев ответил на сообщения о планах России сделать его лидером Украины

Экс-нардеп, лидер партии "Наши" и собственник ТВ-канала "НАШ" Евгений Мураев отрицает, что Россия планирует сделать его лидером правительства Украины, как сообщал МИД Великобритании.

Евгений Мураев в комментарии британскому изданию The Telegraph заявил, что сообщения о планах России привести его к власти не соответствуют действительности, и по его данным у РФ есть другой кандидат.

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"Мне тяжело переваривать такие сообщения. Я нахожусь под санкциями России, мне запрещен въезд туда. И если я не ошибаюсь, то в России есть другой кандидат, и они этого не скрывают", — говорит Мураев.

Британские журналисты выдвинули предположение, что этим другим кандидатом на пост главы "оккупационного правительства" может быть лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Сам Мураев сообщил, что с 2018 года находится под российскими санкциями.

"У моей семьи там арестованы активы, я под санкциями. Как у британских спецслужб и МИД Великобритании это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" — это вопрос к мистеру Бину", — сказал Мураев в комментарии Стране.ua.

О планах сделать Мураева пророссийским лидером Украины сообщил МИД Великобритании. После этого МИД России в своем заявлении назвал подобное высказывание дезинформацией.

Евгений Мураев, в связи с сообщением британского МИД, на своей странице в Facebook опубликовал изображение на котором он предстал в образе британского агента 007 Джеймса Бонда.

[ + – ] Евгений Мураев — Джеймс Бонд

В то же время Китай назвал фейком просьбу Путина к Си Цзиньпину не нападать на Украину и "не портить праздник". Посольство Китая в России назвало ложной информацию, которую распространило агентство Bloomberg. В сообщении американского агентства говорится о том, что генеральный секретарь КНР обратился к Путину и попросил его не нападать на Украину пока не зваершится зимняя Олимпиада в Пекине.