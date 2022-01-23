"Є інший кандидат": Мураєв відповів на повідомлення про плани Росії зробити його лідером України

Екс-нардеп, лідер партії "Наші" та власник ТВ-каналу "НАШ" Євген Мураєв заперечує, що Росія планує зробити його лідером уряду України, як повідомляв МЗС Великобританії.

Євген Мураєв у коментарі британському виданню The Telegraph заявив, що повідомлення про плани Росії привести його до влади не відповідають дійсності, і за його даними РФ має інший кандидат.

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"Мені важко перетравлювати такі повідомлення. Я перебуваю під санкціями Росії, мені заборонено в'їзд туди. І якщо я не помиляюся, то в Росії є інший кандидат, і вони цього не приховують", — каже Мураєв.

Британські журналісти висунули припущення, що цим іншим кандидатом на посаду голови "окупаційного уряду" може бути лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Сам Мураєв повідомив, що з 2018 року перебуває під російськими санкціями.

"У моєї сім'ї там заарештовані активи, я під санкціями. Як у британських спецслужб і МЗС Великобританії це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити главою "окупаційного уряду" — це питання до містера Біна", — сказав Мураєв у коментарі Країні. ua.

Про плани зробити Мураєва проросійським лідером України повідомило МЗС Великобританії. Після цього МЗС Росії у своїй заяві назвало подібне висловлювання дезінформацією.

Євген Мураєв, у зв'язку з повідомленням британського МЗС, на своїй сторінці у Facebook опублікував зображення, на якому він постав в образі британського агента 007 Джеймса Бонда.

[ + – ] Євген Мураєв — Джеймс Бонд

Водночас Китай назвав фейком прохання Путіна до Сі Цзіньпіна не нападати на Україну та "не псувати свято". Посольство Китаю в Росії назвало неправдивою інформацію, яку розповсюдило агентство Bloomberg. У повідомленні американського агентства йдеться про те, що генеральний секретар КНР звернувся до Путіна і попросив його не нападати на Україну, поки не звалиться зимова Олімпіада в Пекіні.