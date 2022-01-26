"Для сдерживания военной агрессии Киева": В России призвали поставлять оружие в ОРДЛО

Необходимость поддержки оружием оккупантов объяснили тем, что Украина готовит военную агрессию и поставками ей военной техники от стран Запада.

Россия должна поддержать ОРДЛО и отправить на оккупированные территории Украины военную технику. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, передает российское информационное агентство ТАСС.

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Турчак сказал, что Украина готовит военную агрессию и собирается пойти в наступление на ОРДЛО. Поставка вооружения на оккупированные территории со стороны России нужна для "сдерживания явной военной агрессии Киева".

"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать "Луганской и Донецкой народным республикам" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", — сказад Турчак.

Российский политик добавил, что в партии Путина "Единая Россия" с тревогой относятся к тому, что страны Запада начали поставлять оружие в Украину на фоне возможного наступления России. Турчак обвинил Украину в увеличении обстрелов на Донбассе и гибели мирных жителей. Он заявил, что страны НАТО отправляют в Украину своих кадровых военных, которые якобы готовят ВСУ к ведению боевых действий в городских условиях.

"Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей в разы увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — их уважаемый знак", — заявил он.

Напомним, Россия начала переброску десанта к границе с Украиной. В новом составе техники было 5 пассажирских вагонов, в них может разместиться до 250 военных. Также передвигался эшелон с военной техникой, было замечено БМД-4М — 31 единица, БТР-МДМ — 8 единиц, укороченные грузовики КАМАЗ-43501 — 8 единиц.

Ранее Министр обороны Алексей Резников заявлял, что не оценивает сценарий нападения России в Украину высоко. По его словам, ситуация на границе России и Украины такая же, как весной 2021. Тогда Россия ограничилась выводом войск к своей границе для "бряцания оружием".