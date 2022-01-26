"Для сдерживания военной агрессии Киева": В России призвали поставлять оружие в ОРДЛО
Необходимость поддержки оружием оккупантов объяснили тем, что Украина готовит военную агрессию и поставками ей военной техники от стран Запада.
Россия должна поддержать ОРДЛО и отправить на оккупированные территории Украины военную технику. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, передает российское информационное агентство ТАСС.
Турчак сказал, что Украина готовит военную агрессию и собирается пойти в наступление на ОРДЛО. Поставка вооружения на оккупированные территории со стороны России нужна для "сдерживания явной военной агрессии Киева".
"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать "Луганской и Донецкой народным республикам" необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", — сказад Турчак.
Российский политик добавил, что в партии Путина "Единая Россия" с тревогой относятся к тому, что страны Запада начали поставлять оружие в Украину на фоне возможного наступления России. Турчак обвинил Украину в увеличении обстрелов на Донбассе и гибели мирных жителей. Он заявил, что страны НАТО отправляют в Украину своих кадровых военных, которые якобы готовят ВСУ к ведению боевых действий в городских условиях.
"Количество обстрелов Луганской и Донецкой областей в разы увеличилось. Гибнут мирные люди. А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — их уважаемый знак", — заявил он.
Напомним, Россия начала переброску десанта к границе с Украиной. В новом составе техники было 5 пассажирских вагонов, в них может разместиться до 250 военных. Также передвигался эшелон с военной техникой, было замечено БМД-4М — 31 единица, БТР-МДМ — 8 единиц, укороченные грузовики КАМАЗ-43501 — 8 единиц.
Ранее Министр обороны Алексей Резников заявлял, что не оценивает сценарий нападения России в Украину высоко. По его словам, ситуация на границе России и Украины такая же, как весной 2021. Тогда Россия ограничилась выводом войск к своей границе для "бряцания оружием".