Россия начала переброску десанта к границе с Украиной, - CIT (видео)

В новом составе с техникой было зафиксировано 5 пассажирских вагонов, в которых может разместиться свыше 250 военных. Десант может сыграть важную роль в случае вторжения в Украину.

Российских десантников начали перебрасывать к границам с Украиной и в Беларусь. Видео в социальных сетях были опубликованы в TikTok, а засняты в Брянской области. Об этом сообщает независимая группа исследователей о военных конфликтах Conflict Intelligence Team.

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24 января был замечен эшелон с военной техникой, на которой была не только бронетехника в виде БМД-4М и БТР-МДМ, но и 5 пассажирских вагонов. В них могут перевозиться более 250 военных. Также на платформе было обнаружено:

БМД-4М — 31 единица

БТР-МДМ — 8 единиц

Укороченные грузовики КАМАЗ-43501 — 8 единиц. Как отмечают расследователи, они характерны для ВДВ РФ.

[ + – ] Видео с переброской бронетехники в Брянской области

[ + – ] Переброска бронетехники [ + – ] Переброска бронетехники [ + – ] Переброска бронетехники

Также были замечены КАМАЗы в другом видео, которое снято у польско-белорусской границы. Согласно базе данных РЖД, вагон следует со станции в Ивановской области. Рядом с ней находятся 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии. Недавно они принимали участие в операции в Казахстане. Видео стало первым подтверждением переброски десантников ближе к границам Украины.

[ + – ] Российские КАМАЗы у польско-белорусской границы

"В любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль: либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо в качестве ударной пехоты (именно так применялись российские и украинские десантные части в "горячей фазе" войны на востоке Украины)", — подчеркивают в публикации.

Появление десанта РФ выглядит "угрожающе" еще и тем, что РФ постоянно наращивает свою боевую группировку на юге Брянской области и в Гомельской области к северу от столицы Украины. Вполне вероятно, пишут авторы, что наступление с территории Беларуси и/или Брянской области в сторону Киева может стать одним из сценариев вторжения России, где они сыграют одну из решающих ролей.

Напомним, 19 января стало известно о размещении войск РФ с "Ураганами" в 200 км от Киева. Эшелоны с техникой, по словам основателя CIT Руслана Левилева, они находят через песни о войне групп "Фактора-2" и "Любэ".