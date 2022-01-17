Песни "Фактор-2" и "Любэ": в CIT рассказали, как находят видео переброски техники РФ к Украине

По словам основателя Conflict Intelligence Team, ролики с переброской техники можно находить через TikTok, где можно выбирать поиск по песням.

Основатель независимой группы исследователей военных конфликтов Conflict Intelligence Team Руслан Левилев рассказал, что видео переброски военных эшелонов и колонн техники они находят через песни о войне. Об этом он сообщил в интервью Сибирь.Реалии

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За последнюю неделю силами CIT было обнаружено более 30 видео с переброской или погрузкой техники, которая двигалась с Дальнего Востока на Запад. Наиболее вероятно, что она отправляется на границу с Украиной, в том числе в оккупированный Крым.

[ + – ] Пример переброски военной техники под музыку

По словам Левилева, один из способов поиска видео — поиск по музыкальным трекам в Тик-Токе. Люди, которые снимают эшелоны или колонны техники подставляют в основном схожие песни.

"Например, группа "Фактор 2", группа "Любэ", Макс Корж, его трек про войну. Что-то подобное как правило. В тиктоке под любым видео с этим треком можно на музыку нажать и приложение покажет все видеозаписи, к которым прикреплен этот саундтрек. Сиди-выбирай. Это, пожалуй, самый простой способ на сегодня искать любые видео по соответствующей тематике", — рассказал основатель CIT.

Также команда Conflict Intelligence Team ищет видео и в других социальных сетях, например Вконтакте.

Напомним, 15 января в CIT опубликовали новые данные переброски техники РФ. Вероятно, она движется к украинской границе с Дальнего Востока. Из двух бригад производится переброска "Искандер-М". По информации американской разведки, РФ подготовила группу боевиков для провокации вторжения в Украину..