Пісні "Фактор-2" та "Любе": у CIT розповіли як знаходять відео перекидання техніки РФ в Україну

За словами засновника Conflict Intelligence Team, ролики з перекиданням техніки можна знаходити через TikTok, де можна вибирати пошук за піснями.

Засновник незалежної групи дослідників військових конфліктів Conflict Intelligence Team Руслан Левільов розповів, що відео перекидання військових ешелонів і колон техніки вони знаходять через пісні про війну. Про це він повідомив в інтерв'ю Сибіру.

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За останній тиждень силами CIT було зафіксовано понад 30 відео з перекиданням або завантаженням техніки, що рухалася з Далекого Сходу на Захід. Найімовірніше, що вона вирушає на кордон з Україною, зокрема до окупованого Криму.

[ + – ] Приклад перекидання військової техніки під музику

За словами Левільова, один зі способів пошуку відео — пошук музичних треків у Тік-Тоці. Люди, які знімають ешелони або колони техніки, підставляють здебільшого схожі пісні.

"Наприклад, гурт "Фактор 2", гурт "Любе", Макс Корж, його трек про війну. Щось подібне як правило. У тіктоці під будь-яким відео з цим треком можна на музику натиснути і програма покаже всі відеозаписи, до яких прикріплено цей саундтрек. Сиди-обирай. Це, мабуть, найпростіший спосіб на сьогодні шукати будь-які відео з відповідної тематики", — розповів засновник CIT.

Також команда Conflict Intelligence Team шукає відео в інших соціальних мережах, наприклад Вконтакте.

Нагадаємо, 15 січня в CIT опублікували нові дані перекидання техніки РФ. Ймовірно, вона рухається до українського кордону з Далекого Сходу. З двох бригад проводиться перекидання "Іскандер-М". За інформацією американської розвідки РФ підготувала групу бойовиків для провокації вторгнення в Україну..