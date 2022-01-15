Росія перекидає "Іскандери", ймовірно, до українського кордону, — CIT

На відео, знятих на Далекому Сході та Свердловській області, зображені ракетні комплекси, накриті брезентом.

Щонайменше з двох бригад Східного військового округу РФ проводиться перекидання "Іскандер-М". Під відео, на яких відображено переміщення військової техніки, йдеться про те, що оперативно-тактичні ракетні комплекси прямують "в Україну". Про це у суботу, 15 січня, повідомила група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

11 січня користувач Twitter опублікував відео з TikTok, зняте на Далекому Сході, на якому користувачі мережі упізнали комплекс 9К720 "Іскандер-М".

Схожі кадри було знято у Свердловській області — вони з'явилися у мережі 13 січня.

Крім цього на останньому відео видно, імовірно інші машини "Іскандер-М" — 9Т248, 9С552, 9С920-1 або 9У91. Також на кадрах показані автопоїзди із сідельними тягачами КАМАЗ-44108 та бортовими напівпричепами.

[ + – ] Порівняння кадрів із "Іскандерами"

Розслідувачі припустили, що можуть використовуватися для перевезення довгих, близько 7 м, ракет комплексу.

Зокрема, їх можна побачити на кадрі з ефіру російського телеканалу "Зірка", де з дрону було знято ракетні комплекси.

На ще одному відео, вже від 11 січня, також продемонстровано кунги та автопоїзди.

Однак у цьому випадку на них навантажили контейнери, в яких, на думку журналістів, можуть перевозитися ракети комплексу "Іскандер".

"Згідно з непрямою інформацією з відкритих баз даних, ці склади виїхали зі станції Дивізійна в Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2, неподалік яких дислокуються 103-а і 107-а ракетні бригади відповідно", — йдеться в публікації.

Розслідувачі уточнили, що ці бригади, які входять до складу російських 36-ї та 35-ї армій, мають "Іскандери" на озброєнні. При цьому в коментарях під одним із відео проект виявив згадку про те, що військова техніка прямує "в Україну".

[ + – ] Коментарі під одним із відео з перекидкою техніки/Скріншот: CIT

Також журналісти припустили, що пересування бригад Східного округу може означати перекидання "значних сил дислокованих там армій", а не окремих батальйонно-тактичних груп.

Тим часом Міністерство оборони РФ пояснило пересування техніки "раптовою перевіркою боєготовності" у рамках підготовки до навчань "Схід-2022", які відбудуться лише у вересні цього року.

"Можна згадати, що у 2014 році перекидання російських регулярних частин для введення на територію України також пояснювали навчаннями", — зазначили розслідувачі.

Нагадаємо, 15 січня українська розвідка повідомила, що у непідконтрольному уряду Горлівці Донецької області стався витік хімікатів на заводі "Стирол" і РФ може використати це як привід для вторгнення в Україну.

Також ГУР поділилося відомостями про те, що Росія проводить перевірку боєздатності окупантів на Донбасі.