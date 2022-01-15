Росія перекидає "Іскандери", ймовірно, до українського кордону, — CIT
На відео, знятих на Далекому Сході та Свердловській області, зображені ракетні комплекси, накриті брезентом.
Щонайменше з двох бригад Східного військового округу РФ проводиться перекидання "Іскандер-М". Під відео, на яких відображено переміщення військової техніки, йдеться про те, що оперативно-тактичні ракетні комплекси прямують "в Україну". Про це у суботу, 15 січня, повідомила група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).
11 січня користувач Twitter опублікував відео з TikTok, зняте на Далекому Сході, на якому користувачі мережі упізнали комплекс 9К720 "Іскандер-М".
Схожі кадри було знято у Свердловській області — вони з'явилися у мережі 13 січня.
Крім цього на останньому відео видно, імовірно інші машини "Іскандер-М" — 9Т248, 9С552, 9С920-1 або 9У91. Також на кадрах показані автопоїзди із сідельними тягачами КАМАЗ-44108 та бортовими напівпричепами.
Розслідувачі припустили, що можуть використовуватися для перевезення довгих, близько 7 м, ракет комплексу.
Зокрема, їх можна побачити на кадрі з ефіру російського телеканалу "Зірка", де з дрону було знято ракетні комплекси.
На ще одному відео, вже від 11 січня, також продемонстровано кунги та автопоїзди.
Однак у цьому випадку на них навантажили контейнери, в яких, на думку журналістів, можуть перевозитися ракети комплексу "Іскандер".
"Згідно з непрямою інформацією з відкритих баз даних, ці склади виїхали зі станції Дивізійна в Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2, неподалік яких дислокуються 103-а і 107-а ракетні бригади відповідно", — йдеться в публікації.
Розслідувачі уточнили, що ці бригади, які входять до складу російських 36-ї та 35-ї армій, мають "Іскандери" на озброєнні. При цьому в коментарях під одним із відео проект виявив згадку про те, що військова техніка прямує "в Україну".
Також журналісти припустили, що пересування бригад Східного округу може означати перекидання "значних сил дислокованих там армій", а не окремих батальйонно-тактичних груп.
Тим часом Міністерство оборони РФ пояснило пересування техніки "раптовою перевіркою боєготовності" у рамках підготовки до навчань "Схід-2022", які відбудуться лише у вересні цього року.
"Можна згадати, що у 2014 році перекидання російських регулярних частин для введення на територію України також пояснювали навчаннями", — зазначили розслідувачі.
Нагадаємо, 15 січня українська розвідка повідомила, що у непідконтрольному уряду Горлівці Донецької області стався витік хімікатів на заводі "Стирол" і РФ може використати це як привід для вторгнення в Україну.
Також ГУР поділилося відомостями про те, що Росія проводить перевірку боєздатності окупантів на Донбасі.