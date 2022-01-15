На заводі "Стирол" виток хімікатів — це може стати приводом для вторгнення РФ, — розвідка

Згідно з інформацією військової розвідки, з 14 січня на горлівському підприємстві йде викид аміаку у навколишнє середовище. Москва може звинуватити у техногенній катастрофі Україну.

Російська окупаційна адміністрація втратила контроль за хімічними препаратами, які завозять у тимчасово окуповану Горлівку. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За інформацією розвідників, 14 січня у Горлівці на "Концерн Стирол" привезли ємності з аміаком. Через порушення герметичності з них у повітря виходять отруйні речовини.

Як наголошують у ГУР МО, викликана діями російськими окупантами техногенна катастрофа може використовуватися для звинувачення України у застосуванні хімічних речовин. Виходячи з цього, РФ може використовувати витік як привід для розширення збройної агресії проти України.

Завод "Стирол" — це велике підприємство хімічної промисловості у Горлівці. Спеціалізується на виробництві мінеральних добрив, аміаку, селітри, полістиролу. Через окупацію перебуває під керівництвом окупантів 1-го армійського корпусу РФ (Донецьк).

Нагадаємо, згідно з даними розвідки РФ планує провокації у Придністров'ї. А за даними американської розвідки РФ підготувала групу бойовиків для провокації вторгнення в Україну. Після диверсій РФ може вдертися в Україну в період між серединою січня та серединою лютого.

Також розвідка повідомляла, що РФ проводить перевірку боєздатності окупантів на Донбасі.