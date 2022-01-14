Росія готує провокації для своєї армії, щоб звинуватити українських військових — розвідка

В управлінні заявили, що військовим підрозділам Росії надходять розпорядження про підготовку провокацій на кордоні України з неконтрольованим Молдовою Придністров’ям.

За інформацією воєнної розвідки України, 13 січня в 3 омбср (окрема мотострілкова бригада) збройних сил Придністровського регіону в Молдові було проведено нараду, де доповіли, що очікуються провокації зі сторони України в районі села Колбасна, що розташоване в Придністров’ї на кордоні з Україною та контролюється російською армією. Там розташовані артсклади оперативної групи військ РФ. Про це повідомила розвідка України на сторінці у Facebook

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"Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням", — розповіли в ГУР.

Там відмітили, що на сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовані, але командирам і начальникам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за певним сигналом.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Стонтелберг заявив, що Україна та Грузія стануть членами альянсу. За словами генсека Альянсу, відповідне рішення було ухвалено ще у 2008 році, але без конкретних дат, коли це станеться. Раніше повідомлялося, що за інформацією розвідки, Росія проводить перевірку боєготовності бойовиків на Донбасі. Кремль відправив комісію з Південного військового округу, яка перевірить бойову та мобілізаційну готовність окупаційних формувань.