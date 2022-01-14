Мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, - Столтенберг

По словам генсека Альянса, соответствующее решение было принято еще в 2008 году, но без конкретных дат, когда это произойдет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для La Repubblica заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Альянс не пойдет на компромиссы в расширении.

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По словам Столтенберга, Украина обратилась с просьбой о присоединении в 2008 году вместе с Грузией. Тогда же и было принято решение, что страны станут членами Альянса. С того момента страны-члены НАТО помогают проводить реформу и модернизировать Вооруженные силы Украины по их стандартам.

"В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами, но мы не устанавливали, когда именно", — заявил генсек НАТО.

Он также заверил, что Альянс не пойдет на компромиссы по расширению НАТО и размещению войск в Восточной Европе. Отметим, что РФ предложила НАТО гарантии безопасности в Европе, в которых предлагается не расширяться на другие страны, а также прекратить военную деятельность, в том числе Украине.

Напомним, 12 января завершились переговоры НАТО и РФ. По словам генсека НАТО, сторонам не удалось договориться о проведении новых встреч в будущем. Вместе с тем Альянс отверг требование Кремля исключить прием новых стран в свой состав.

В МИД РФ заявляли, что военные специалисты предлагают различные военные сценарии для решения проблем по Украине.