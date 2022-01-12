"Значительные разногласия". Генсек НАТО рассказал о переговорах по безопасности с Россией

По словам Йенса Столтенберга, сторонам не удалось договориться о проведении новых встреч в будущем. Также Альянс отверг требование России исключить прием новых стран в свой состав.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с Россией по вопросам безопасности, прошедшие в среду, 12 января, были "непростыми, но важными". Руководитель организации заверил, что политика "открытых дверей" в отношении стран, которые хотят к ней присоединиться, отменена не будет. Об этом Столтенберг сказал в ходе брифинга по итогам встречи Альянса с российской стороной, который транслировало агентство Reuters.

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"Это была непростая дискуссия. Но именно поэтому эта встреча была так важна. У нас состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями о ситуации в Украине и вокруг нее, а также вопросы европейской безопасности", — заявил глава Альянса.

По словам Столтенберга, по этим вопросам между странами НАТО и Россией есть "значительные разногласия", которые будет "нелегко преодолеть". В то же время он отметил, что тот факт, что Альянс и РФ сели за один стол, является "положительным знаком".

Генсек Альянса также отметил, что сегодня РФ вынесла на рассмотрение свой проект договора о безопасности. В частности, Россия потребовала прекратить прием "любых новых членов в НАТО" и вывести свои силы с территории союзников Альянса в Восточной Европе.

"Союзники НАТО в свою очередь подтвердили политику открытых дверей НАТО. И право каждой нации выбирать свои собственные меры безопасности. Союзники ясно дали понять, что не откажутся от своей способности защищать друг друга. В том числе с присутствием войск в восточной части Альянса", — заявил Столтенберг.

При этом страны-члены НАТО заявили о необходимости продолжить диалог и изучить график для проведения новых встреч в будущем. РФ, по словам Столтенберга, "это предложение не приняли, но и не отклонили": "Российские представители заявили, что им потребуется некоторое время, чтобы дать ответ по этому поводу". Возможные будущие переговоры будут посвящены, в частности, взаимным и проверяемым ограничениям на ракетные вооружения.

Также руководитель организации добавил, что НАТО заинтересовано в возобновлении работы своего представительства в Москве и российского офиса в Брюсселе.

Генсек организации добавил, что НАТО призвали Россию к немедленной деэскалации ситуации внутри и вокруг Украины и соблюдать свои международные обязательства.

"Все это означает, что наш диалог труден, но еще более необходим", — добавил Столтенберг.

Напомним, переговоры по гарантиям безопасности проходят в три этапа. 10 января прошла 7,5-часовая встреча делегаций из РФ и США в Женеве. 12 января состоялось заседание Комиссии Россия-НАТО. А 13 января российская сторона встретится с ОБСЕ.

В декабре прошлого года Россия предложила НАТО и США проект договора о безопасности, в котором шла речь о требовании исключить возможность включения Украины в состав Альянса. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что право для каждой страны самостоятельно выбирать свой путь и союзы является "основополагающим принципом" и организация в этом вопросе "не пойдет на компромисс".

7 января Столтенберг заявил, что НАТО должно быть готово к отсутствию прогресса в ходе переговоров с РФ на фоне наращивания концентрации российских войск возле украинских границ.