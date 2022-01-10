Переговоры США и РФ в Женеве: обсуждали ракеты, учения в Европе и Украину

Американские дипломаты настаивают, что НАТО не откажется от принципа "открытых дверей" в вопросе вступления Украины. При этом Россия категорически против, считая это вопросом "национальной безопасности".

В Женеве 10 января завершился основной раунд двустороннего диалога представителей США и России, во время которого обсуждались вопросы по так называемым "гарантиям безопасности". Как сообщает The New York Times, с американской стороны прозвучали заявления о том, что НАТО не откажется от принципа "открытых дверей" в вопросе вступления Украины в Альянс. Россия же категорически заявляет о невозможности вступления Украины в НАТО, поскольку для нее это вопрос "национальной безопасности".

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Во время переговоров, которые прошли в закрытом формате на территории постоянного представительство США при ООН в Женеве, обсуждались вопросы, поднятые в ходе телефонной беседы президентов двух стран — Джо Байдена и Владимира Путина. Речь шла о российском проекте "договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности".

Что заявили представители Российской Федерации?

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил что у России нет планов вторжения в Украину, однако Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру в непосредственной близости от российских рубежей. По его словам, российская сторона требует не обещания или политические гарантии, а именно гарантии юридические, а это возможно только в том случае, если США готовы работать по российским предложениям.

"НАТО должно отказаться от материального освоения территорий, вступивших в Альянс государств за период после 1997 года", — сказал Рябков

Дипломат признал, что российский проект может быть не идеален, но в то же время выразил оптимизм по поводу понимания со стороны США серьезности намерений РФ.

"Переговоры были трудными, долгими, очень профессиональными, глубокими, конкретными, без попыток что-то приукрасить и обойти острые углы… У нас было ощущение, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям и глубоко их изучила", — отметил Рябков.

Тем не менее российский дипломат допустил военный ответ России на развертывание НАТО стратегических вооружений средней и малой дальности в Европе. Однако Рябков предложил расценивать эту позицию не как угрозу.

"Мы никому не угрожаем, тогда как США говорят, что ждет Россию, если она что-то сделает или не сделает. Вот это попытки шантажа", — заявил он.

Что заявили представители США?

В свою очередь заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что выдвинутые Россией условия не оставляют США "никаких шансов", включая требования не принимать Украину в НАТО и прекратить сотрудничество альянса с Украиной в сфере безопасности.

"Мы не позволим никому закрыть политику открытых дверей НАТО, которая всегда занимала центральное место в альянсе НАТО. Мы не будем отказываться от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с Соединенными Штатами. И мы не будем принимать решения об Украине без Украины, о Европе без Европы или о НАТО без НАТО", — сказала она.

Также она заявила, что обе стороны обсудили возможность возрождения Договора о ядерных силах средней дальности, от которого Соединенные Штаты отказались в 2019 году после многолетних обвинений России в нарушении его условий.

Американская сторона дала понять, что они открыты для обсуждения "способов, которыми США может установить взаимные ограничения на размер и масштаб военных учений и повысить прозрачность этих учений".

"У нас не было дискуссий о численности американских войск во время наших переговоров. Я не думаю, что это то, что находится на столе переговоров. Это не тема для переговоров. США и Россия согласились, что ядерную войну никогда не выиграть и нельзя вести", — завершила Шерман.

Напомним, переговоры между РФ и США касательно "гарантий безопасности" в Женеве длились около 7,5 часов.