Переговори США та РФ у Женеві: обговорювали ракети, навчання в Європі й Україні

Американські дипломати наполягають, що НАТО не відмовиться від принципу "відкритих дверей" щодо вступу України. При цьому Росія категорично проти, вважаючи це питанням "національної безпеки".

У Женеві 10 січня завершився основний раунд двостороннього діалогу представників США та Росії, під час якого обговорювали питання щодо так званих "гарантій безпеки". Як повідомляє The New York Times, із американської сторони прозвучали заяви про те, що НАТО не відмовиться від принципу "відкритих дверей" щодо вступу України до Альянсу. Росія ж категорично заявляє про неможливість вступу України до НАТО, оскільки для неї це є питання "національної безпеки".

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Під час переговорів, які пройшли в закритому форматі на території постійного представництва США при ООН у Женеві, обговорювали питання, підняті під час телефонної бесіди президентів двох країн – Джо Байдена та Володимира Путіна. Йшлося про російський проєкт "договору зі США й угоди з військовим альянсом НАТО щодо гарантій і забезпечення безпеки".

Що заявили представники Російської Федерації?

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який очолює російську делегацію, заявив, що Росія не має планів вторгнення в Україну, проте Захід повинен на односторонній основі відмовитися від розширення НАТО й ліквідувати створену військову інфраструктуру в безпосередній близькості від російських кордонів. За його словами, російська сторона вимагає не обіцянки чи політичних гарантій, а саме гарантій юридичних, а це можливо тільки в тому випадку, якщо США готові працювати за російськими пропозиціями.

"НАТО має відмовитися від матеріального освоєння територій держав, що вступили до Альянсу за період після 1997 року", — сказав Рябков

Дипломат визнав, що російський проєкт може бути не ідеальним, але водночас висловив оптимізм щодо розуміння з боку США серйозності намірів РФ.

"Переговори були важкими, довгими, дуже професійними, глибокими, конкретними, без спроб щось прикрасити й оминути гострі кути… У нас було відчуття, що американська сторона дуже серйозно підійшла до російських пропозицій і глибоко вивчила їх", — зазначив Рябков.

Проте російський дипломат допустив військову відповідь Росії на розгортання НАТО стратегічних озброєнь середньої та малої дальності в Європі. Проте Рябков запропонував розцінювати цю позицію не як загрозу.

"Ми нікому не загрожуємо, тоді як США кажуть, що чекає на Росію, якщо вона щось зробить або не зробить. Ось це спроби шантажу", — заявив він.

Що заявили представники США?

У свою чергу заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що висунуті Росією умови не залишають США жодних шансів, включаючи вимоги не приймати Україну в НАТО й припинити співпрацю альянсу з Україною у сфері безпеки.

"Ми не дозволимо нікому закрити політику відчинених дверей НАТО, яка завжди займала центральне місце в альянсі НАТО. Ми не відмовлятимемося від двосторонньої співпраці з суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами. І ми не прийматимемо рішення про Україну без України, про Європу без Європи або про НАТО без НАТО", — сказала вона.

Також вона заявила, що обидві сторони обговорили можливість відродження Договору про ядерні сили середньої дальності, від якого Сполучені Штати відмовилися у 2019 році після багаторічних звинувачень Росії в порушенні його умов.

Американська сторона дала зрозуміти, що вона відкрита для обговорення "способів, якими США може встановити взаємні обмеження на розмір та масштаб військових навчань і підвищити прозорість цих навчань".

"У нас не було дискусій щодо чисельності американських військ під час наших переговорів. Я не думаю, що це те, що перебуває на столі переговорів. Це не тема для переговорів. США та Росія погодилися, що ядерну війну ніколи не виграти та не можна вести", — завершила Шерман.

Нагадаємо, переговори між РФ і США щодо "гарантій безпеки" в Женеві тривали близько 7,5 години.