"Причин нападу немає": РФ запевнила США, що не планує вторгатися в Україну (відео)

Глава російської делегації на переговорах у Женеві Сергій Рябков заявив, що стягування Росією військ до кордону з Україною не означає ескалації в регіоні.

Російська делегація під час переговорів щодо гарантій безпеки в Женеві заявила представникам США про те, що планів щодо вторгнення в Україну вона не має. Про це під час брифінгу за підсумками зустрічі в понеділок, 10 січня, заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков в ефірі каналу RT.

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За словами дипломата, для російської сторони не стало несподіванкою, що США "на кшталт відомих заяв офіційних осіб адміністрації США останніх днів і місяців" висунули претензії щодо зосередження військ РФ до кордону з Україною.

"Висловлено певні загрози, як мінімум попередження на нашу адресу. Ми пояснили колегам, що жодних планів, намірів напасти, у лапках, на Україну в нас немає і бути не може, а всі заходи щодо бойової підготовки військ, сил здійснюються в межах нашої національної території. Причому немає підстав побоюватися якогось ескалаційного сценарію в цьому зв'язку", — сказав Рябков.

[ + – ] Рябков про плани щодо нападу РФ на Україну

Водночас глава російської делегації зазначив, що в питанні не розширення НАТО в Європі "категорично немає жодного прогресу".

"Багато в чому залежатиме ситуація від того, як далі розвиватиметься ситуація з цього питання", — заявив Рябков.

Також дипломат зазначив, що РФ не мають наміру надавати докази відсутності планів щодо нападу на Україну.

"Це мені нагадує фільм із Арнольдом Шварценеггером на Червоній площі, який ставив питання "Які ваші докази?" Ми тисячу разів просили з багатьох питань американців про докази. У відповідь або мовчання, або посилання на те, що "ви й самі знаєте, що ви робите, нічого більше доводити не потрібно". Жодних планів, намірів чи причин у Росії нападати на Україну немає" — наголосив Рябков.

Нагадаємо, сьогоднішня зустріч представників РФ і США щодо гарантій безпеки та ситуації навколо України тривала понад 7 годин. Після сьогоднішнього заходу 12 січня в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Росія-НАТО, а 13 січня у Відні представники Кремля проведуть переговори з ОБСЄ, де також представлені Сполучені Штати.

У грудні 2021 року РФ запропонувала НАТО та США проєкт договору про безпеку, в якому, зокрема, йшлося про вимогу Кремля виключити можливість включення України до складу Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що право для кожної країни самостійно обирати свій шлях і союзи є "основним принципом" і організація в цьому питанні "не піде на компроміс".