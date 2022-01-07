"Дипломатія може не спрацювати": генсек НАТО про загрозу вторгнення РФ в Україну

Йєнс Столтенберг відзначив нарощування концентрації російських військ "в Україні та навколо неї". У зв'язку з цим глава організації наголосив на необхідності діалогу з Росією.

НАТО має намір підтримувати діалог із Росією на тлі загрози вторгнення держави-агресора в Україну, ризик якого обумовлений нарощуванням концентрації російських військ та агресивною риторикою. Про це генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив на брифінгу в п'ятницю, 7 січня, за підсумками міністерської зустрічі НАТО.

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"НАТО вестиме діалог з Росією сумлінно і по суті. Але ми також маємо бути готові до того, що дипломатія може не сроботувати. Сьогодні міністри наголошують, що будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки і дорого обійдеться Росії", — сказав Столтенберг.

Також генсек організації заявив, що у понеділок, 10 січня, відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, у якій візьме участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Столтенберг нагадав, що кожна країна має право сама обирати свій курс.

"Усі країни, незалежно від їхнього розміру або того, хто є їхніми сусідами, мають фундаментальне право обирати свій шлях і свої союзи. Це був основний принцип європейської безпеки протягом десятиліть і Росія вирішила його не дотримуватися... І ми не підемо на компроміс стосовно наших основних принципів", — наголосив генеральний секретар НАТО.

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Керівник Альянсу також зазначив, що нарощування російських військ уздовж українського кордону продовжується.

"Ми бачимо (російські) бронетанкові підрозділи, ми бачимо артилерію, ми бачимо війська, ми бачимо засоби радіоелектронної боротьби і ми бачимо безліч різних військових можливостей, які поступово нарощуються в Україні та навколо неї. І це поєднується з загрозливою риторикою (РФ). Риторикою про те, що "якщо ви не згодні з нашими вимогами, то ми це не приймемо. Це посилає сигнал про те, що існує ризик нового збройного конфлікту в Європі. Але саме тому важливо вести діалог", — заявив Столтенберг, підкресливши, що всі учасники сьогоднішньої міністерської зустрічі підтримують територіальну цілісність та суверенітет України.

Крім цього, глава НАТО заявив, що організація готова допомагати Україні, однак у цьому випадку варто розуміти, "що йдеться не про повноцінного партнера, а про союзника".

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У понеділок, 10 січня, США та Росія на рівні Міністерств закордонних справ проведуть переговори щодо контролю за ядерною зброєю та ситуації навколо України. Потім, 12 січня, відбудеться зустріч представників РФ та НАТО, а 13 січня Кремль проведе переговори з регіональною організацією безпеки ОБСЄ, до якої входять США.

Наприкінці минулого року РФ запропонувала НАТО та США проект договору про безпеку, в якому йшлося про вимогу Москви виключити можливість приєднання України до Альянсу. У разі відмови від діалогу з цього приводу голова делегації на переговори у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєнням Костянтин Гаврилов пригрозив НАТО "військовою відповіддю".