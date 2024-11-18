За інформацією журналістів, "мирний план" президента Туреччини передбачає розміщення на сході України міжнародних військ, а також забезпечення України військовими поставками як компенсацію за згоду залишатися поза НАТО.

Після майже тисячі днів боротьби проти російської агресії Україна стикається з дедалі більшою дипломатичною активністю з боку союзників, які наполягають на пошуку шляхів завершення війни. Туреччина готує новий план для припинення бойових дій, який, за даними джерел, буде представлений під час саміту G20 у Ріо-де-Жанейро. Президент Реджеп Тайїп Ердоган пропонує зафіксувати лінію фронту, створити демілітаризовану зону в Донбасі та тимчасово відкласти обговорення членства України в НАТО. Про це пише Bloomberg.

Напередодні зустрічі G20, яка стане останньою на посаді президента, Джо Байден схвалив застосування Україною далекобійних ракет ATACMS для ударів по території Росії, зокрема в Курській області, де розташовані російські та північнокорейські війська. Це рішення, за словами експертів, має зміцнити позиції Києва перед можливими переговорами, які можуть розпочатися після повернення Дональда Трампа до Білого дому у січні.

Зеленського на саміті G20 не буде. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва його не запросив. Путін натомість вирішив не їхати, заявивши минулого місяця, що його присутність "зірве" саміт через ордер на арешт, виданий проти нього Міжнародним кримінальним судом.

Bloomberg нагадує, що "Формула миру" Зеленського передбачає чіткий шлях до членства в НАТО та гарантії безпеки до моменту вступу. Ердоган, навпаки, запропонує відкласти дискусії про вступ до Альянсу щонайменше на 10 років як поступку Путіну.

Також план турецького президента передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі, де Росія контролює значні території з 2014 року. Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію, а також забезпечити Україну військовими поставками як компенсацію за згоду не вступати в НАТО.

Турецькі офіційні особи визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід. Вони прагнуть відкласти дискусії про довгострокову долю окупованих територій і зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню насамперед.

Журналісти зазначають, що цей план може сподобатися деяким союзникам Києва, які побоюються, що повноправне членство України в НАТО може призвести до прямого конфлікту з Кремлем.

Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать про те, що Україна нібито може втратити набагато більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться.

Нагадаємо, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки зателефонував Володимиру Путіну. Він заявив, що не помітив жодних змін у поглядах російського лідера на війну в Україні.

17 листопада президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що не буде телефонувати очільнику Кремля. Він вважає, що Путін "не хоче миру" в Україні "і не готовий домовлятися про нього, якими б не були його заяви".