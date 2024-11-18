По информации журналистов, "мирный план" президента Турции предусматривает размещение на востоке Украины международных войск, а также обеспечение Украины военными поставками в качестве компенсации за согласие оставаться вне НАТО.

После почти тысячи дней борьбы против российской агрессии Украина сталкивается со все большей дипломатической активностью со стороны союзников, которые настаивают на поиске путей завершения войны. Турция готовит новый план для прекращения боевых действий, который, по данным источников, будет представлен во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагает зафиксировать линию фронта, создать демилитаризованную зону в Донбассе и временно отложить обсуждение членства Украины в НАТО. Об этом пишет Bloomberg.

Накануне встречи G20, которая станет последней на посту президента Джо Байдена, одобрил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России, в частности в Курской области, где расположены российские и северокорейские войска. Это решение, по словам экспертов, должно укрепить позиции Киева перед возможными переговорами, которые могут начаться после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе.

Зеленского на саммите G20 не будет. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва его не пригласил. Путин вместо этого решил не ехать, заявив в прошлом месяце, что его присутствие "сорвет" саммит из-за ордера на арест, выданного против него Международным уголовным судом.

Bloomberg напоминает, что "Формула мира" Зеленского предусматривает четкий путь к членству в НАТО и гарантии безопасности до момента вступления. Эрдоган, наоборот, предложит отложить дискуссии о вступлении в Альянс минимум на 10 лет как уступку Путину.

Также план турецкого президента предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе, где Россия контролирует значительные территории с 2014 года. Эрдоган предложит разместить там международные войска как дополнительную гарантию, а также обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не вступать в НАТО.

Турецкие официальные лица признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но считают, что это наиболее реалистичный подход. Они стремятся отложить дискуссии о долгосрочной судьбе оккупированных территорий и сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня в первую очередь.

Журналисты отмечают, что этот план может понравиться некоторым союзникам Киева, которые опасаются, что полноправное членство Украины в НАТО может привести к прямому конфликту с Кремлем.

Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он видел данные разведки, свидетельствующие о том, что Украина якобы может потерять гораздо больше территории в течение следующих нескольких месяцев, если боевые действия не прекратятся.

Напомним, 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил Владимиру Путину. Он заявил, что не заметил никаких изменений во взглядах российского лидера на войну в Украине.

17 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что не будет звонить главе Кремля. Он считает, что Путин "не хочет мира" в Украине "и не готов договариваться о нем, какими бы ни были его заявления".