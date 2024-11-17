"Не вижу смысла": Макрон объяснил, почему не позвонит Путину после звонка Шольца

Французский лидер говорит, что поговорит с лидером РФ только в случае "соответствующего контекста". По словам Макрона, его страна готова к переговорам только на условиях международного права.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил, что не будет звонить главе РФ Владимиру Путину по вопросу прекращения войны против Украины, как это сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает французское издание BFMTV.

По мнению Макрона, Путин "не хочет мира" в Украине "и не готов договариваться о нем, какими бы ни были его заявления"

"В контексте, я считаю, понятно, что намерения президента Путина заключаются в усилении этих боевых действий, мы видели это в течение нескольких недель", — сказал Макрон.

По словам лидера Франции, он не исключает телефонного разговора с лидером РФ, но только тогда, когда будет соответствующий "контекст". В то же время французский президент говорит о том, что думает "об украинском народе, его армии и лидерах".

"Мы должны выполнять свои обязательства перед украинцами. Наш долг заключается в том, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам на условиях уважения к международному праву", — констатировал президент.

Переговоры Шольца с Путиным — что известно

Напомним, 15 ноября Шольц провел телефонный разговор с Путиным впервые за почти два года. Шольц поощряет РФ к переговорам с Украиной, и добавляет, что Германия готова поддерживать Киев "сколько потребуется" в отражении российской агрессии.

Позже на разговор немецкого канцлера и диктатора РФ отреагировали в Украине и за рубежом. Свое видение на разговор лидеров двух государств дали и российские и немецкие СМИ. Последние отмечают, что на телефонный звонок остро отреагировали в Украине.

17 ноября Шольц объяснил, почему он позвонил лидеру России. По словам немецкого канцлера, разговор с российским президентом был нужен, чтобы развеять его вероятные иллюзии о том, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины.