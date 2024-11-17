"Не очень хорошая новость": Шольц объяснил, почему позвонил Путину

Немецкий канцлер считает, что разговор с российским президентом был нужен, чтобы развеять его вероятные иллюзии о том, что Запад собирается отказаться от поддержки Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не заметил никаких изменений во взглядах российского лидера на войну в Украине. Об этом он сказал журналистам в воскресенье, 17 ноября, перед вылетом на саммит G20 в Бразилию, сообщает Reuters.

"Было важно сказать ему (Путину — ред.), что он не может рассчитывать на ослабление поддержки со стороны Германии, Европы и многих других в мире. Разговор был очень подробным, но способствовал признанию того, что во взглядах российского президента на войну мало что изменилось — и это не очень хорошая новость", — сообщил немецкий политик.

Также он привел аргументы в защиту своего телефонного разговора с главой Кремля после критики со стороны Украины.

"На мой взгляд, было бы не очень хорошей идеей, если бы происходили переговоры между американским и российским президентами, а лидер важной европейской страны не делал бы этого", — пояснил Шольц.

Reuters отмечает, что этот звонок состоялся на фоне признаков активизации контактов между западными лидерами и Кремлем. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который ранее был премьер-министром страны-члена НАТО Португалии, недавно принял участие в саммите БРИКС в России. Между тем в декабре ожидается участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в саммите по безопасности на Мальте, которая является членом ЕС.

Дональд Трамп, который победил на выборах в США, заявил, что способен быстро завершить войну в Украине. Его будущие назначения вызывают беспокойство в Европе, ведь некоторые лица считаются более лояльными к Москве, чем их предшественники.

Разговор Шольца и Путина: что известно

Напомним, 15 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц впервые за два года позвонил Владимиру Путину. Разговор длился час и состоялся за три месяца до внеочередных выборов в Германии. Он осудил полномасштабную войну РФ против Украины и призвал главу Кремля вывести свои войска.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что массированный удар России по Украине 17 ноября является доказательством того, что дипломатия по телефону не может заменить реальную поддержку со стороны Запада. Он считает, что следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для будущего мира.

Поддержал идею Шольца относительно звонка Путину премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, прекращение войны в Украине потребует определенного взаимодействия с президентом РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал инициативу Шольца, заявив, что этот звонок — это ящик Пандоры, а также то, чего давно хочет Путин. А именно ослабление его изоляции и изоляции России.