"Не дуже гарна новина": Шольц пояснив, чому зателефонував Путіну

Німецький канцлер вважає, що розмова з російським президентом була потрібна, щоб розвіяти його імовірні ілюзії про те, що Захід збирається відмовитися від підтримки України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним не помітив жодних змін у поглядах російського лідера на війну в Україні. Про це він сказав журналістам у неділю, 17 листопада, перед вильотом на саміт G20 до Бразилії, повідомляє Reuters.

"Було важливо сказати йому (Путіну — ред.), що він не може розраховувати на ослаблення підтримки з боку Німеччини, Європи та багатьох інших у світі. Розмова була дуже детальною, але сприяла визнанню того, що у поглядах російського президента на війну мало що змінилося — і це не дуже гарна новина", — повідомив німецький політик.

Також він навів аргументи на захист своєї телефонної розмови з очільником Кремля після критики з боку України.

"На мій погляд, було б не дуже гарною ідеєю, якби відбувалися переговори між американським і російським президентами, а лідер важливої європейської країни не робив би цього", — пояснив Шольц.

Reuters зазначає, що цей дзвінок відбувся на тлі ознак активізації контактів між західними лідерами та Кремлем. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який раніше був прем’єр-міністром країни-члена НАТО Португалії, нещодавно взяв участь у саміті БРІКС у Росії. Тим часом у грудні очікується участь міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у саміті з безпеки на Мальті, яка є членом ЄС.

Дональд Трамп, який переміг на виборах у США, заявив, що здатен швидко завершити війну в Україні. Його майбутні призначення викликають занепокоєння у Європі, адже деякі особи вважаються лояльнішими до Москви, ніж їхні попередники.

Розмова Шольца і Путіна: що відомо

Нагадаємо, 15 листопада німецький канцлер Олаф Шольц вперше за два роки зателефонував Володимиру Путіну. Розмова тривала годину та відбулася за три місяці до позачергових виборів у Німеччині. Він засудив повномасштабну війну РФ проти України та закликав очільника Кремля вивести свої війська.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що масований удар Росії по Україні 17 листопада є доказом того, що дипломатія по телефону не може замінити реальну підтримку з боку Заходу. Він вважає, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для майбутнього світу.

Підтримав ідею Шольца щодо дзвінка Путіну прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. За його словами, припинення війни в Україні вимагатиме певної взаємодії з президентом РФ.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу Шольца, заявивши, що цей дзвінок — це скринька Пандори, а також те, чого давно хоче Путін. А саме послаблення його ізоляції та ізоляції Росії.