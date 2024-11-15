Шольц вперше за два роки поговорив з Путіним: реакція ЗМІ та України (відео)

Свої бачення на розмову лідерів двох держав дали й російські і німецькі ЗМІ. Останні відмічають, що на телефонний дзвінок гостро відреагували в Україні.

У п'ятницю, 15 листопада, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц вперше за майже два роки поспілкувався телефоном з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. У своїй телефонній розмові німецький представник заохотив Росію до переговорів з Україною та зазначив, що країна буде підтримувати Київ "скільки буде потрібно" у відбитті російської агресії.

Розмова Шольца та Путіна: в Україні відреагували

На розмову лідерів двох держав відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, це те, чого давно хоче Володимир Путін: йому важливо послабити ізоляцію РФ та вести перемовини, які нічим не будуть завершуватись.

"Про одну із сьогоднішніх новин. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", — зазначив глава держави.

На розмову двох лідерів також відреагував речник МЗС Георгій Тихий. Він зазначив, що самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру.

"Довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції. Потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях. Конкретні дії відомі — і це насамперед виведення військ окупанта з території України", — додав Георгій Тихий.

Шольц зателефонував Путіну: що говорив російський президент

У російських ЗМІ повідомляють, що розмова між канцлером Німеччини та російським президентом відбулась з ініціативи німецької сторони. Обидва лідери обмінялись думками щодо ситуації в Україні.

Володимир Путін зазначив, що країна готова до відновлення переговорів щодо України, однак можливі домовленості щодо України "мають виходити з нових територіальних реалій та усунути першопричини конфлікту". Він також додав, що теперішня "ситуація в Україні стала прямим результатом агресивної політики НАТО".

Телефонна розмова між Німеччиною та РФ: що пишуть в німецьких ЗМІ

У канцелярії глави уряду ФРН підтвердили факт розмови між керівниками двох держав. Зазначається, що Олаф Шольц засудив війну Росії проти України та закликав Володимира Путіна покласти їй кінець та вивести війська.

"Канцлер закликав Росію до переговорів з Україною з метою справедливого та міцного миру та наголосив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно", — зазначили у відомстві.

Там додали, що Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Журналісти видання Süddeutsche Zeitung зазначили, що Олаф Шольц розлютив українців дзвінком до Путіна. При цьому в розмові канцлер підтримав Україну, зазначивши, що підтримка буде мати довгостроковий характер. За словами німецького канцлера, російський президент не може розраховувати на те, що "час буде на його боці". При цьому Путін зазначив, що війна "стала результатом багаторічної агресивної політики НАТО, яка хотіла перетворити Україну на плацдарм проти Росії".

Президент Росії наголосив, що російсько-німецькі відносини знаходяться на спаді "внаслідок недружнього курсу влади ФРН". При цьому обидва лідери домовилися підтримувати зв'язок. Готуючись до розмови, канцлер поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

"Олаф Шольц заявив, що жодної з військових цілей Росії не було досягнуто", — так пише видання Tagesschau з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, канцлер закликала Росію бути готовою до серйозних переговорів з Україною для встановлення справедливого та міцного миру.

Що відбулось після розмови Путіна та Шольца

Після телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним канцлер Німеччини Олаф Шольц зв'язався з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та розповів про розмову. Про це польський прем'єр написав у соцмережі Х.

"Мені було приємно дізнатися, що канцлер не лише чітко засудив російську агресію, а й повторив позицію Польщі: нічого про Україну без України", — зазначив прем'єр Польщі.

Нагадаємо, що в середині жовтня Олаф Шольц зробив заяву щодо російських окупантів. Він називав їх "жертвами".