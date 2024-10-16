Готовий домовлятися з Путіним: Шольц назвав російських окупантів "жертвами" у війні

Німецький канцлер Олаф Шольц звинуватив очільника Кремля в божевіллі. Солдати ж, які ведуть бої в Україні, на його думку, є жертвами в цій ситуації.

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий до мирних переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомили 16 жовтня у виданні Pheinishe Post.

Шольц запевнив у своїй готовності говорити з Путіним про мир в Україні, але наголосив, що його принципи щодо справедливості залишаються чіткими. У виданні нагадали, що Київ анонсував запрошення представників РФ на другий Саміт миру.

"Тому також правильно, що коли нас запитують, чи будемо ми говорити з президентом Росії, ми кажемо: так, і це теж", — зазначив німецький канцлер.

Він наголосив, що Німеччина дотримується чітких принципів: жодних рішень без України та без узгодження з "найближчими партнерами".

Водночас Шольц назвав російських бійців "жертвами імперіалістичного божевілля російського президента".

"Вони також є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни. Те, чого більше не повинно повторитися в Європі", — заявив політик.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито хотів поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним телефоном. У Кремлі відповіли, що жодних контактів не було і спільних тем для розмови немає, але Путін нібито "залишається відкритим для діалогу".

Кандидат у президенти США Дональд Трамп 15 жовтня повідомив, що був проінформований Путіним стосовно його планів розпочати повномасштабну війну. Республіканець пояснив, що мав хороші взаємини з політиком і переконував його у тому, що вторгнення — неможливе.