"Я дуже добре ладнаю з Путіним": Трамп заявив, що знав про плани щодо вторгнення РФ в Україну

За словами кандидата в президенти США, у нього склалися хороші стосунки і з українським президентом Володимиром Зеленським. Трамп заявив, що може завершити бойові дії в Україні навіть до свого повернення в Білий дім.

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Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін говорив йому про плани вторгнення в Україну. Про це 15 жовтня повідомляє британське видання The Telegraph.

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Так, Дональд Трамп укотре заявив про свої "хороші стосунки" з Володимиром Путіним і наголосив, що вторгнення Росії в Україну не відбулося б, якби він залишався на посаді президента. Ці заяви були зроблені на міських зборах в Оуксі, штат Пенсільванія, де він підтвердив, що свого часу успішно взаємодіяв з російським лідером.

"Я дуже добре лажу з Путіним", — заявив Трамп. Він додав, що Путін довгий час планував вторгнення, але за його президентства це було б неможливо: "Це було зіницею його ока, він говорив про це, але я сказав: "Ти не ввійдеш".

Ба більше, Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена в тому, що той, на його думку, сприяв початку війни.

"[Путін] побачив Байдена і просто не повірив", — прокоментував Трамп.

Дональд Трамп зазначив, що в нього також склалися хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп пообіцяв, що зможе завершити війну ще до свого можливого повернення в Білий дім.

"Я хочу, щоб люди перестали вмирати, ось і все", — підкреслив він.

Британські журналісти уточнили, що його висловлювання пролунали на тлі публікації фрагментів із книги журналіста Боба Вудворда "Війна", де повідомляється, що Трамп продовжував спілкуватися з Путіним після того, як залишив посаду президента. Ці відомості викликали критику з боку віцепрезидентки Камали Гарріс та її прихильників, які використовували їх для атак на Трампа в передвиборчій кампанії.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили про третій можливий замах на Трампа на передвиборчому мітингу 12 жовтня. Поліція затримала чоловіка з рушницею і фальшивою прескарткою, зараз триває розслідування.

Також нагадаємо, що 11 жовтня на передвиборчому мітингу в Ріно, штат Невада Трамп закликав запровадити смертну кару для мігрантів за вбивства цивільних громадян або представників правоохоронних органів США.