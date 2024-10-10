ЗМІ повідомили про секретні розмови Трампа та Путіна: зʼявилась реакція Білого дому

За інформацією представниці Білого дому Карін Жан-П'єр, наразі відсутні підтвердження по жодному з цих дзвінків, все ж ця інформація викликає занепокоєння.

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У Білого дому наразі немає офіційних підтверджень щодо інформації про те, що експрезидент США Дональд Трамп після завершення свого терміну у 2021 році сім разів таємно спілкувався з Путіним. Однак ця інформація все одно викликає стурбованість, заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр. Її цитує "Укрінформ".

"Звісно, я не маю підтверджень по жодному із цих дзвінків. Але якщо це дійсно правда, то чи хвилює це нас, чи викликає це у нас серйозні занепокоєння? Так",- наголосила речниця адміністрації президента США.

Карін Жан-П’єр додала, що це особливо турбує з урахуванням того, що колишній президент був проти збільшення допомоги Україні, яка захищається від російської агресії.

"Тож, якщо це правда, це викликає занепокоєння", — зазначила вона.

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на книгу Боба Вудворда "Війна" повідомило, що кандидат у президенти США Дональд Трамп щонайменше один раз проводив телефонну розмову з Володимиром Путіним від початку 2024 року. Про що говорили сторони, не уточнюється.

На цю заяву відреагував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, Володимир Путін не розмовляв сім разів телефоном протягом 2021-2024 років з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Представник російського глави держави назвав це повідомлення "типовою дезінформацією".

Нагадаємо, в цій же книжці йдеться про те, що віцепрезидентка США і Камала Гарріс під час Мюнхенської конференції в лютому 2022 року пропонувала президенту України Володимиру Зеленському створити план на випадок його вбивства росіянами або потрапляння в полон. Вона "вимагала", щоб глава української держави підготував наступника на цей випадок.