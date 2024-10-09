Гарріс переконувала Зеленського створити план дій на випадок його вбивства росіянами, — WP
У книзі журналістам Боба Вудворда йдеться, що Гарріс "вимагала" від Зеленського, щоб він підготував наступника на той випадок, якщо з ним щось станеться.
Віцепрезидентка США і Камала Гарріс під час Мюнхенської конференції в лютому 2022 року пропонувала президенту України Володимиру Зеленському створити план на випадок його вбивства росіянами або потрапляння в полон. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на книгу відомого журналіста Боба Вудворда під назвою "Війна".Важливо
Зазначається, що Гарріс "вимагала" від Зеленського, щоб він підготував наступника.
Крім того, нагадаємо, що в липні видання Time опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що Гарріс тоді ж виступила проти введення проти Росії превентивних санкцій до її повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, Зеленський просив передати Україні все необхідне озброєння. Однак Штати обидва прохання відкинули.
У матеріалі йдеться про те, що на той момент у Штатах вважали погрозу санкціями більш ефективним методом стримування РФ, ніж безпосередньо введення економічних обмежень. Крім того, Вашингтон був упевнений, що передача зброї Києву тільки зміцнить віру глави Кремля Володимира Путіна в те, що Україна вже є майже членом НАТО.
У статті йдеться, що стосунки Зеленського і Гарріс ніколи не були особливо теплими.
Раніше повідомлялося, що Гарріс виключила переговори з президентом РФ без України. Кандидат у президенти США вважає, що Україна повинна мати право голосу щодо свого майбутнього і розкритикувала свого опонента на виборах. Гарріс окреслила політику Трампа щодо України як "капітуляцію".
Також наприкінці вересня Гарріс розкритикувала Дональда Трампа і пообіцяла допомогти Україні перемогти у війні з РФ. Вона підкреслила, що її підтримка народу України непохитна, але в США є "дехто", хто б змусив Україну відмовитися від великих частин суверенної території.