Гарріс переконувала Зеленського створити план дій на випадок його вбивства росіянами, — WP

У книзі журналістам Боба Вудворда йдеться, що Гарріс "вимагала" від Зеленського, щоб він підготував наступника на той випадок, якщо з ним щось станеться.

Related video

Віцепрезидентка США і Камала Гарріс під час Мюнхенської конференції в лютому 2022 року пропонувала президенту України Володимиру Зеленському створити план на випадок його вбивства росіянами або потрапляння в полон. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на книгу відомого журналіста Боба Вудворда під назвою "Війна".

Важливо

Зеленський готовий пом'якшити свою позицію щодо переговорів з РФ, — Bloomberg

Зазначається, що Гарріс "вимагала" від Зеленського, щоб він підготував наступника.

Крім того, нагадаємо, що в липні видання Time опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що Гарріс тоді ж виступила проти введення проти Росії превентивних санкцій до її повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, Зеленський просив передати Україні все необхідне озброєння. Однак Штати обидва прохання відкинули.

У матеріалі йдеться про те, що на той момент у Штатах вважали погрозу санкціями більш ефективним методом стримування РФ, ніж безпосередньо введення економічних обмежень. Крім того, Вашингтон був упевнений, що передача зброї Києву тільки зміцнить віру глави Кремля Володимира Путіна в те, що Україна вже є майже членом НАТО.

У статті йдеться, що стосунки Зеленського і Гарріс ніколи не були особливо теплими.

Раніше повідомлялося, що Гарріс виключила переговори з президентом РФ без України. Кандидат у президенти США вважає, що Україна повинна мати право голосу щодо свого майбутнього і розкритикувала свого опонента на виборах. Гарріс окреслила політику Трампа щодо України як "капітуляцію".

Також наприкінці вересня Гарріс розкритикувала Дональда Трампа і пообіцяла допомогти Україні перемогти у війні з РФ. Вона підкреслила, що її підтримка народу України непохитна, але в США є "дехто", хто б змусив Україну відмовитися від великих частин суверенної території.