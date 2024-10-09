Зеленський готовий пом'якшити свою позицію щодо переговорів з РФ, — Bloomberg

Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни, а запропонований Зеленським "план перемоги" прохолодно зустріли у Вашингтоні, пише видання.

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Президент України Володимир Зеленський готовий готовий пом'якшити свою позицію щодо переговорів з РФ через зменшення підтримки Заходу. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg з посиланням на свої джерела, знайомі із перебігом переговорів українського президента та лідерів західних держав.

За словами одного з них, запропонований Зеленським "план перемоги" прохолодно зустріли у Вашингтоні, а США запросили в України сформулювати дорожню карту потреб на наступний рік, включаючи військову техніку, допомогу у промисловому розвитку та фінансову підтримку. Український президент направив своїх помічників до Вашингтона, щоб попрацювати над деталями плану.

За даними видання, західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни. Як пише Bloomberg, оскільки Київ ще не розкрив усі деталі свого плану, українські чиновники можуть використати елемент стратегічної двозначності, який дасть їм простір для подальших маневрів.

За словами іншого співрозмовника видання, надійні двосторонні гарантії безпеки з боку США під час переговорів про припинення вогню фактично означатимуть членство Києва в альянсі. При цьому він уточнює, що Москва категорично проти членства України в НАТО, тому неясно, яка формула допоможе посадити всі сторони за стіл переговорів..

Агентство Bloomberg, посилаючись на джерела в НАТО, повідомило про можливу зміну позиції Володимира Зеленського щодо умов припинення бойових дій. За даними агентства, Зеленський став більш схильним до компромісів, попри публічні заяви про незмінність свого "мирного плану".

Президент Росії Володимир Путін раніше сформулював свої умови для початку переговорів, включаючи виведення українських військ з територій Донбасу та Новоросії, відмову від вступу до НАТО, прийняття позаблокового, без'ядерного та нейтрального статусу України, а також скасування всіх західних санкцій.

Нагадаємо, що 26 вересня повідомлялося, що на передвиборчому заході в Північній Кароліні кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна була "трохи поступитися", щоб умиротворити Москву. Мирний план президента Зеленського не передбачає поступок РФ.