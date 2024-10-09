Зеленский готов смягчить свою позицию по переговорам с РФ, — Bloomberg

Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны, а предложенный Зеленским "план победы" прохладно встретили в Вашингтоне, пишет издание.

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Президент Украины Владимир Зеленский готов смягчить свою позицию относительно переговоров с РФ из-за уменьшения поддержки Запада. Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом переговоров украинского президента и лидеров западных государств.

По словам одного из них, предложенный Зеленским "план победы" прохладно встретили в Вашингтоне, а США запросили у Украины сформулировать дорожную карту потребностей на следующий год, включая военную технику, помощь в промышленном развитии и финансовую поддержку. Украинский президент направил своих помощников в Вашингтон, чтобы поработать над деталями плана.

По данным издания, западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны. Как пишет Bloomberg, поскольку Киев еще не раскрыл все детали своего плана, украинские чиновники могут использовать элемент стратегической двусмысленности, который даст им пространство для дальнейших маневров.

По словам другого собеседника издания, надежные двусторонние гарантии безопасности со стороны США во время переговоров о прекращении огня фактически будут означать членство Киева в альянсе. При этом он уточняет, что Москва категорически против членства Украины в НАТО, поэтому неясно, какая формула поможет усадить все стороны за стол переговоров.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в НАТО, сообщило о возможном изменении позиции Владимира Зеленского относительно условий прекращения боевых действий. По данным агентства, Зеленский стал более склонным к компромиссам, несмотря на публичные заявления о неизменности своего "мирного плана".

Президент России Владимир Путин ранее сформулировал свои условия для начала переговоров, включая вывод украинских войск с территорий Донбасса и Новороссии, отказ от вступления в НАТО, принятие внеблокового, безъядерного и нейтрального статуса Украины, а также отмену всех западных санкций.

Напомним, что 26 сентября сообщалось, что на предвыборном мероприятии в Северной Каролине кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Украина должна была "немного уступить", чтобы умиротворить Москву. Мирный план президента Зеленского не предусматривает уступок РФ.