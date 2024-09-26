Самый мощный сигнал: Трамп не поддержит Украину и Зеленского в борьбе против Путина, — Politico

На предвыборном мероприятии в Северной Каролине Трамп заявил, что Украина должна была "немного уступить", чтобы умиротворить Москву. Мирный план президента Зеленского не предполагает уступок РФ.

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45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 26 сентября, высказался с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не согласился на уступки России. По словам журналистов, на сегодня эти заявления служат самым неоспоримым доказательством того, что Трам, будучи избранным в ноябре, остановит поддержку Киеву. Об этом сообщает американское издание Politico.

Выступая на предвыборном мероприятии в штате Северная Каролина, Трамп сказал, что Украина должна была "немного уступить", чтобы умиротворить Москву и избежать кровавого вторжения, чего, по его словам, "не должно было произойти".

"Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку, Зеленскому", — заявил Трамп.

Он также добавил, что "любая сделка, даже самая худшая, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас". Под этим имелись в виду множественные разрушения в Украине.

"Украины больше нет, это больше не Украина. Вы никогда не замените эти города и поселки, вы не замените погибших, так много погибших людей. Если бы мы заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они [Украина] немного уступили бы, и все были бы живы",

Трамп неоднократно заявлял, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы он был президентом.

Он также пригрозил прекратить помощь США Киеву и поклялся в среду, что не отправит американских военных "умирать" в Украину.

"Они [демократы] не успокоятся, пока не отправят американских детей в Украину, и именно это они и пытаются сделать", — заявил Трамп.

Зеленский, который в настоящее время находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, вряд ли встретится с Трампом в ближайшие дни, сказал представитель предвыборной кампании экс-президента.

Позиция Украины

Президент Украины в интервью американским СМИ сказал, что план победы не предполагает никаких уступок РФ. Цель этого плана — заставить российские власти остановить войну.

Напомним, что, по данным CNN, Зеленский лично обратится к Харрис и Байдену из-за возможного президентства Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп ушел от прямого вопроса о том, хочет ли он, чтобы Украина победила в оборонительной войне против РФ.