В основе конкретные цифры: план победы Зеленского является "срочным", — СМИ

Президент Украины в интервью американским журналистам заявил, что план победы не предусматривает никаких уступок России, но направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить войну.

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План победы Украины — это мостик к дипломатическому выходу окончания войны. О переговорах с Россией речь не идет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Доброе утро, Америка" на телеканале ABC News.

"Только в сильной позиции мы можем надавить на Путина, чтобы остановить войну дипломатическим путем", — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что не верит, что Путин сейчас готов к настоящим переговорам.

Источник, близкий к президенту, сообщил ABC News, что план состоит из пяти пунктов, а в его основе — конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. План не предусматривает никаких уступок России, но направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить войну.

Зеленский заявил, что план является "срочным", направленным на быстрое завершение войны, а не на ее затягивание "на год, или на два, или на три".

Операция в Курской области

По словам президента Украины, Владимир Путин "очень боится" Курской операции.

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить всю свою территорию", — сказал Зеленский.

Он объяснил действия Сил обороны Украины на территории Курской области наличием разведданных, которые свидетельствовали о том, что Россия готовилась к наступлению на севере Сумской области.

"У них есть желание оккупировать город Сумы. И мы решили, что нам нужны превентивные шаги. Мы должны были ввести туда наши войска. И мы сделали это для того, чтобы они не оккупировали наш север", — пояснил украинский президент.

Угроза ударов России по АЭС

Также Зеленский также обвинил Россию в использовании китайских спутников для фотографирования украинских атомных электростанций, вероятно, в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

"Недавняя информация свидетельствует о том, что Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то существует угроза ударов по ядерным объектам", — сказал он.

В то же время Зеленский добавил, что поделится этой информацией с лидерами на Генассамблее ООН.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Фариду Закарии сообщил, что представит Джо Байдену план победы, который состоит из четырех ключевых пунктов, а также одного дополнительного, который будет необходим Украине после окончания войны.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана победы.